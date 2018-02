花蓮地震加籍港人夫婦證實遇難 仍有5人失蹤

By

【i-CABLE】

台灣花蓮地震,失蹤加拿大籍港人夫婦證實遇難,救援人員在二人入住的酒店房間尋獲他們的遺體,死亡人數增至12人。

至於在同一樓層的5名大陸遊客,下落仍然未明,搜救隊亦未有發現任何生命跡象,加上房間結構嚴重變形,決定用挖泥機協助搜救。

失蹤近三日的加籍港人夫婦,終於被救援人員尋獲。兩人被石屎、鋼筋壓著,搜救隊挖掘數小時後,到下午約3時半,由二人身處的雲門翠堤大樓2樓民宿單位抬出49歲女死者,約10分鐘後,抬出其同齡丈夫的遺體。

台灣傳媒形容,他們所在房間被上層天花壓住,並與房間地板夾在一起,有如”三文治”"。二人被發現時相擁環抱,已失去生命跡象。

至於入住同一樓層、一家五口大陸遊客下落仍未明,他們入住的房間201號單位,結構嚴重變形甚至移位,無法辨認房間位置。

救援人員表示,地底樓層沒有剩餘空間供他們進入,在上層單位以生命探測器偵測後,未發現生命跡象。

由於強行進入單位或破壞樑柱,導致整幢大樓倒塌,危及救援人員,搜救隊暫時已撤離,改用挖泥機移開瓦礫。

