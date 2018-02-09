花蓮地震加籍港人夫婦證實遇難 仍有5人失蹤

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台灣花蓮地震，失蹤加拿大籍港人夫婦證實遇難，救援人員在二人入住的酒店房間尋獲他們的遺體，死亡人數增至12人。

至於在同一樓層的5名大陸遊客，下落仍然未明，搜救隊亦未有發現任何生命跡象，加上房間結構嚴重變形，決定用挖泥機協助搜救。

失蹤近三日的加籍港人夫婦，終於被救援人員尋獲。兩人被石屎、鋼筋壓著，搜救隊挖掘數小時後，到下午約3時半，由二人身處的雲門翠堤大樓2樓民宿單位抬出49歲女死者，約10分鐘後，抬出其同齡丈夫的遺體。

台灣傳媒形容，他們所在房間被上層天花壓住，並與房間地板夾在一起，有如”三文治”"。二人被發現時相擁環抱，已失去生命跡象。

至於入住同一樓層、一家五口大陸遊客下落仍未明，他們入住的房間201號單位，結構嚴重變形甚至移位，無法辨認房間位置。

救援人員表示，地底樓層沒有剩餘空間供他們進入，在上層單位以生命探測器偵測後，未發現生命跡象。

由於強行進入單位或破壞樑柱，導致整幢大樓倒塌，危及救援人員，搜救隊暫時已撤離，改用挖泥機移開瓦礫。

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