特朗普通訊總監拒就通俄案回答眾院情報委員會質詢

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦國安局長週二在參議院一個委員會上語出驚人,他透露特朗普總統不准他阻止俄羅斯發動的網絡攻擊,他也說俄國插手2016美國大選後,並無為此付出沉重代價,也因此沒有作出改變,與此同時,特朗普政府一名高層週二就拒絕回答議員有關通俄案的提問。

白宮通訊總監Hope Hicks週二拒絕就通俄案回答關鍵問題,眾院情報委員會的民主黨人都感到無奈。

委員會兩黨議員曾要求特朗普的親信顧問,回答所有關於過渡班子和她在白宮時期的問題,但議員在事後表示,有關2016年競選後的關鍵問題她都不肯回答。

Hicks不願意回答問題,是仿效前白宮首席策略師Steve Bannon,說他獲白宮指示,讓他在競選後所發生事情的問題上,要他代特朗普行使行政特權。

特朗普前競選經理Corey Lewandowski也不肯討論他6月離開競選團隊後的事宜。

另外,有關FBI監視特朗普前競選外交顧問Carter Page事件爭議持續,在眾議院情報委員會中,位階最高的民主黨人Adam Schiff週末時公開委員會對通俄案調查中,民主黨人版本的備忘錄,指FBI擔心Page被俄羅斯招攬,Page在CNN節目上否認有關指控。

Page說:”從沒任何俄羅斯人企圖操控我,就我至今看到所有證據,顯示相比俄國政府,美國政府插手更多。”

特朗普週二早上再發推文,指通俄案調查是獵巫,在國安局長Mike Rogers週二在國會就警告說,總統沒有授權他干預俄羅斯黑客插手美國選舉的事。

民主黨聯邦參議員Jack Reed說:”我們還沒有對付俄國人,我們看著他們侵入我們的選舉,散播假消息,越來越精密,企圖達成你知道的目標,但我們卻只是袖手旁觀。”

國安局長Michael Rogers說:”我不知能否稱之為袖手旁觀,或許可以說我們並未選擇去對付一些我們看到的行為,我會這樣看。”

但CNN一個最新民調顯示,10個美國人當中,有6個認為特朗普並未認真調查俄國插手美國大選,他們也不信任特朗普會做足工夫,預防外國勢力插手日後的美國選舉。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。