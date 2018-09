By

早前遭超級颱風”山竹”吹襲的菲律賓,造成最少65人死亡,逾30人受傷,目前仍有40至50人在山泥傾瀉的現場失蹤,當地市長指他們估計已凶多吉少。

死者中有大約30人是礦工,他們週六風暴期間正在礦坑工作,突然礦坑隧道倒塌被活埋,救援人員在現場,發現多具屍體。

另外,在風災期間,40至50礦工和家屬身處Itogon小鎮一所教堂避災,在”山竹”蹂躪下當地引發山泥傾瀉,教堂被山泥淹沒,內裏的礦工和家屬目前仍然失蹤,恐已遇難。

由於山區天氣惡劣,地勢不穩,救援人員事隔一天才到達現場搜救,另外有部份人是被倒塌的房屋壓死。

