史丹佛胡佛檔案館公布小西安事變始末（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛胡佛檔案館最近公布了一份相當重要的中國近代史史料,也就是有抗戰時期”小西安事變”之稱的”高陶事件”始末。

“高陶事件”主要人物高宗武和陶希聖,在抗日初期追隨汪精衛,鼓吹”和平運動”,參與了籌組汪偽政權,以及與日本人所謂和平談判。

在談判過程中,高陶兩人意識到日本人的最終目的是消滅中國,汪精衛的”和平運動”,就是徹底的賣國,1940年高宗武陶希聖在香港揭發”汪日密約”,以自己行動揭露日本帝國主義的誘降政策。

胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭說:”這個事件在過去曾經有小的稱謂,叫做抗戰時期的小西安事變,就是汪精衛在跟日本人簽字妥協求和的前夕,陶希聖先生跟高宗武先生,兩人把這件事公諸於世,讓全世界了解到日本人當時對中國很嚴苛的要求,讓全中國老百姓有危機意識自覺。”

陶希聖的兒子陶恆生住在灣區,親筆寫下”高陶事件”一書,去年過世之後,住在灣區的女兒整理父親書房,發現爺爺陶希聖許多重要史料文件,甚至一封蔣介石的親筆信函,才了解這些文件的重要性,於是決定捐給胡佛檔案館。

林孝庭說:”他所留下來這些珍貴的信函往來,對於我們回顧或是見證當時這段波濤洶湧的歷史事件,非常具有參考價值。”

林孝庭說,在當時許多知識分子,包括陶希聖的好友胡適,對抗日都十分悲觀,但最終還是民族主義挽回了良知。

林孝庭說:”從陶希聖先生的文件手稿裏頭,其實也充分反映出當時抗戰初期,許多中國知識分子擺盪在政治現實以及民族主義情懷之間。”

觀眾如果有興趣閱讀中國近代史檔案,可以先上胡佛檔案館官網,設定帳號,點選想閱讀的檔案,可以節省相當多的時間。

胡佛檔案館目前收藏了蔣介石蔣經國日記、宋子文檔案、白崇禧檔案等等,可以說是全世界研究中國近代史最重要的地方之一。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。