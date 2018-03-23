香港政府宣布派錢 合資格市民可領4,000港元

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香港財政司司長陳茂波宣佈預算案”補漏”措施，年滿18歲的香港市民，沒有交稅、沒有物業、又沒有領取綜援等津貼，可以申請領取4,000元（港幣）。不過都有例外，就是在預算案受惠少於4,000元的，可以申請差額。

一直堅持不會全民派錢的陳茂波，在預算案公佈23天後宣佈派錢，要合資格領取4,000元，沒有任何收入限制，只要在年底前年滿18歲、持有香港身份證、包括新移民、通常居住在香港、沒有物業、沒有領取綜援、生果金或長者生活津貼，聲明沒有交稅或者有稅單證明，退稅少於4,000元都可以申請。

但有些例外，例如擁有自住物業、退稅和免差餉，合共不足4,000元，可以補回差額，又或者正在領取各類福利，”出三糧”之後，額外金額不足4,000元，都可以獲發差額，預料有280萬人受惠，涉及公帑110億元，變相令全港成年市民，人人都在預算案中，起碼有4,000港元得益，不派又派，陳茂波否認”轉軚”。

逾百萬份的申請會交由”在職家庭津貼辦事處”處理，預計要到下年預算案之前，4,000港元才會到手，陳茂波不肯透露要用多少行政費，他指詳細金額稍後到立法會交代。

派4,000元計劃仍有些細節有疑問，其中一個是預算案已經宣佈，每位正領取政府津貼的學生，包括大學生，額外有多2,000元，申領4,000元時，要否減半呢？政府表示不用，解釋這筆支援學習津貼將會豁免計算。換言之，部份大學生可望受惠6,000元。

另外，有些津貼以家庭為單位，例如在職家庭津貼，這些家庭成員想申請，補回差額至4,000元時又怎樣計算？政府表示，會除開每名合資格人士，實質獲得的津貼額去計算，而非整個家庭計算。

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