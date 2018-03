香港政府宣布派錢 合資格市民可領4,000港元

By

香港財政司司長陳茂波宣佈預算案”補漏”措施,年滿18歲的香港市民,沒有交稅、沒有物業、又沒有領取綜援等津貼,可以申請領取4,000元(港幣)。不過都有例外,就是在預算案受惠少於4,000元的,可以申請差額。

一直堅持不會全民派錢的陳茂波,在預算案公佈23天後宣佈派錢,要合資格領取4,000元,沒有任何收入限制,只要在年底前年滿18歲、持有香港身份證、包括新移民、通常居住在香港、沒有物業、沒有領取綜援、生果金或長者生活津貼,聲明沒有交稅或者有稅單證明,退稅少於4,000元都可以申請。

但有些例外,例如擁有自住物業、退稅和免差餉,合共不足4,000元,可以補回差額,又或者正在領取各類福利,”出三糧”之後,額外金額不足4,000元,都可以獲發差額,預料有280萬人受惠,涉及公帑110億元,變相令全港成年市民,人人都在預算案中,起碼有4,000港元得益,不派又派,陳茂波否認”轉軚”。

逾百萬份的申請會交由”在職家庭津貼辦事處”處理,預計要到下年預算案之前,4,000港元才會到手,陳茂波不肯透露要用多少行政費,他指詳細金額稍後到立法會交代。

派4,000元計劃仍有些細節有疑問,其中一個是預算案已經宣佈,每位正領取政府津貼的學生,包括大學生,額外有多2,000元,申領4,000元時,要否減半呢?政府表示不用,解釋這筆支援學習津貼將會豁免計算。換言之,部份大學生可望受惠6,000元。

另外,有些津貼以家庭為單位,例如在職家庭津貼,這些家庭成員想申請,補回差額至4,000元時又怎樣計算?政府表示,會除開每名合資格人士,實質獲得的津貼額去計算,而非整個家庭計算。

