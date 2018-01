By

【i-CABLE】

香港律政司司長鄭若驊出席立法會會議,被追問僭建風波,她多次向市民道歉,承認處理手法有不足,已汲取教訓。 鄭若驊在開場發言中多次就僭建道歉。有議員追問鄭若驊,究竟何時知悉居住的屯門大宅有僭建,是傳媒查詢後才得悉,抑或更早,她沒有回答,只是多次說買入時已經是現狀。 公民黨郭榮鏗和楊岳橋在答問環節後,分別就律政司向選舉主任就補選參選人資格提供法律意見,以及僭建事件,向鄭若驊提出不信任動議,但在建制派議員佔多數下,兩項動議都被否決。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。