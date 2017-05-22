國泰航空宣布裁員600人 包括高中級經理

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國泰航空宣布，為了精簡架構及轉型，將裁減大約600名香港總部員工，當中高、中級的管理層，有4分之1人要離職，最多可以得到一年薪金作補償。

國泰早上向員工發內部電郵，交代裁員決定。管理層有4分之1人要離開，即190名高級及中級經理，及資訊科技部門部分員工。

他們會分批在3個月內離職，400名非管理人員職位稍後亦會被裁，受影響部門包括，財政、貨運、人力資源及培訓部門，佔相關職位的一成八，消息表示下月便會開始解僱員工。當中貨運部董事職位會被刪除，貨運服務隊伍將向航空服務董事匯報。

前線員工包括地勤、機師及機艙服務員，不受今次裁員影響。據了解今次所有被裁員工的遣散費，不會與強積金對沖，他們最少會有額外四個月薪金補償，最多賠償一年薪金，至於醫療及旅遊福利可以延長多少，可以與公司商討，人人不同。

國泰解釋，裁員是因為旅客的旅遊習慣及期望轉變。營商環境競爭激烈，公司需要作重大改變。代表基層本地員工的工會表示，今次被裁減人數很多，感到震驚及不能接受。

空中服務員工會指，機艙服務員雖然暫時不會被裁，但都影響到軍心。

勞工處表示十分關注事件，提醒僱主要與員工坦誠溝通。

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