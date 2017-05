國泰航空宣布裁員600人 包括高中級經理

By

【i-CABLE】

國泰航空宣布,為了精簡架構及轉型,將裁減大約600名香港總部員工,當中高、中級的管理層,有4分之1人要離職,最多可以得到一年薪金作補償。

國泰早上向員工發內部電郵,交代裁員決定。管理層有4分之1人要離開,即190名高級及中級經理,及資訊科技部門部分員工。

他們會分批在3個月內離職,400名非管理人員職位稍後亦會被裁,受影響部門包括,財政、貨運、人力資源及培訓部門,佔相關職位的一成八,消息表示下月便會開始解僱員工。當中貨運部董事職位會被刪除,貨運服務隊伍將向航空服務董事匯報。

前線員工包括地勤、機師及機艙服務員,不受今次裁員影響。據了解今次所有被裁員工的遣散費,不會與強積金對沖,他們最少會有額外四個月薪金補償,最多賠償一年薪金,至於醫療及旅遊福利可以延長多少,可以與公司商討,人人不同。

國泰解釋,裁員是因為旅客的旅遊習慣及期望轉變。營商環境競爭激烈,公司需要作重大改變。代表基層本地員工的工會表示,今次被裁減人數很多,感到震驚及不能接受。

空中服務員工會指,機艙服務員雖然暫時不會被裁,但都影響到軍心。

勞工處表示十分關注事件,提醒僱主要與員工坦誠溝通。

