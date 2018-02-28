香港財政司公布預算案 動用500億港元”派糖”（視頻）

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香港財政司司長陳茂波發表財政預算案，盈餘破紀錄高達1,380億元，他動用當中500多億港元”派糖”，薪俸稅階擴闊及加多一級，繼續有退稅75% ，上限”加碼”至3萬港元，子女及供養父母免稅額亦提高。綜援、生果金及多項津貼出”三糧”，有需要學生每人派2,000港元，長者醫療券額外派1,000港元。推動環保，符合條件的電動私家車”舊換新”，最多可寬免25萬港元首次登記稅。

打工仔最受惠的退稅，幅度與往年一樣退75% ，但上限由20,000元加到3萬港元，是過去10年新高，全港188萬人受惠，政府少收226億港元。

稅制亦有大改動，薪俸稅稅階繼上年擴闊至45,000元，今年再下一城，擴闊至5萬元才跳一級，還會由現時的4級增至5級，邊際稅率變為2%、6%、10%、14% 及 17% ，134萬名納稅人因此交少了稅。

以一名月入3萬港元僱員為例，扣除個人免稅額，每年有22.8萬港元收入要納稅。按舊有稅階計算，要繳交25,000多港元稅款，新稅制下稅階擴闊、稅率變了，只需交2萬多港元，節省 4,500港元。

多項免稅額都有增加，子女免稅額由10萬港元加至12萬港元，初生嬰兒有雙倍。供養父母及祖父母免稅額，60歲以上由46,000港元加至5萬港元，55至59歲，由23,000元加至25,000元，同住會加倍。

還會新增傷殘人士免稅額，與現有的傷殘受養人免稅額看齊，都是75,000港元。

假設一對夫婦全年收入50萬港元，有一名子女，要供養一名60歲以上不同住的長者，上年度要交2,790港元稅，今個年度不用1,000港元，節省約 1,800 元。

收入再高一點的又如何？龐先生的子女已出來社會工作，無父母要供養，稅務師粗略幫他計算，兩夫婦要交的稅由17萬元減至14萬多元。

減稅加上退稅，中產被視為是這份預算案得益最多的一群。

做生意的今年一樣有糖派，與薪俸稅一樣，利得稅退稅75% ，上限加至3萬元。

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