香港財政司公布預算案 動用500億港元”派糖”（視頻）

香港財政司司長陳茂波發表財政預算案,盈餘破紀錄高達1,380億元,他動用當中500多億港元”派糖”,薪俸稅階擴闊及加多一級,繼續有退稅75% ,上限”加碼”至3萬港元,子女及供養父母免稅額亦提高。綜援、生果金及多項津貼出”三糧”,有需要學生每人派2,000港元,長者醫療券額外派1,000港元。推動環保,符合條件的電動私家車”舊換新”,最多可寬免25萬港元首次登記稅。

打工仔最受惠的退稅,幅度與往年一樣退75% ,但上限由20,000元加到3萬港元,是過去10年新高,全港188萬人受惠,政府少收226億港元。

稅制亦有大改動,薪俸稅稅階繼上年擴闊至45,000元,今年再下一城,擴闊至5萬元才跳一級,還會由現時的4級增至5級,邊際稅率變為2%、6%、10%、14% 及 17% ,134萬名納稅人因此交少了稅。

以一名月入3萬港元僱員為例,扣除個人免稅額,每年有22.8萬港元收入要納稅。按舊有稅階計算,要繳交25,000多港元稅款,新稅制下稅階擴闊、稅率變了,只需交2萬多港元,節省 4,500港元。

多項免稅額都有增加,子女免稅額由10萬港元加至12萬港元,初生嬰兒有雙倍。供養父母及祖父母免稅額,60歲以上由46,000港元加至5萬港元,55至59歲,由23,000元加至25,000元,同住會加倍。

還會新增傷殘人士免稅額,與現有的傷殘受養人免稅額看齊,都是75,000港元。

假設一對夫婦全年收入50萬港元,有一名子女,要供養一名60歲以上不同住的長者,上年度要交2,790港元稅,今個年度不用1,000港元,節省約 1,800 元。

收入再高一點的又如何?龐先生的子女已出來社會工作,無父母要供養,稅務師粗略幫他計算,兩夫婦要交的稅由17萬元減至14萬多元。

減稅加上退稅,中產被視為是這份預算案得益最多的一群。

做生意的今年一樣有糖派,與薪俸稅一樣,利得稅退稅75% ,上限加至3萬元。

