香港灣仔沙中線會展站地盤,相隔不足一星期再發現戰時炸彈。

警方表示,今次發現的炸彈和上週六發現的大小、型號及重量差不多,會擴大封路範圍,以及疏散附近的商戶和居民,預計要通宵處理。

由於這個炸彈較不穩定,位置較難接近,會較上次用更多時間來清理。

