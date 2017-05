香港警方拘捕21名Uber司機 涉非法載客取酬

By

香港警方拘捕21人,涉嫌透過 Uber手機應用程式,非法出租車輛載客取酬,以及沒有有效第三者保險。

懷疑用作載客取酬的出租車輛,被扣留在深水埗警署。三個警區包括新界南、九龍東及九龍西的警員,採取聯合放蛇行動,透過Uber手機應用程式召喚出租車輛,上午在九龍塘及將軍澳拘捕21名司機,年齡介乎21至59歲,涉嫌非法載客取酬50至150元,他們登記成為 UBER 司機的時間,由數天和數年不等。

Uber今年2月曾表示,已向保險公司 AIG 投保,購買「團體汽車共乘責任保險」。警方說會要求被捕的司機交出有效的載客取酬保險單。警方表示,任何出租車輛,必須向運輸署申領許可證,貼在車頭擋風玻璃,任何人協助或教唆駕駛作非法載客取酬用途,都要承擔相關法律責任。

警方今次採取名為「破繭」的行動,其中一個調查方向,是有沒有人涉及協助或教唆非法載客取酬,警方強調如果搜集到足夠證據,不排除有更多人被捕。

Uber表示,對警方的行動感到非常失望,會為被捕的21位司機提供法律支援。

Uber強調,公司已有滿足第三者保險及相關法例要求的汽車共乘保險,保單涵蓋全港所有共乘車程,保障乘客由上車至下車,每宗涉及乘客或第三者身體受傷或死亡事故,最高賠償額為一億元。

Uber又說,汽車共乘不應是罪行,只是現行的交通條例未能趕上創新科技。

