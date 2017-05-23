香港警方拘捕21名Uber司機 涉非法載客取酬

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香港警方拘捕21人，涉嫌透過 Uber手機應用程式，非法出租車輛載客取酬，以及沒有有效第三者保險。

懷疑用作載客取酬的出租車輛，被扣留在深水埗警署。三個警區包括新界南、九龍東及九龍西的警員，採取聯合放蛇行動，透過Uber手機應用程式召喚出租車輛，上午在九龍塘及將軍澳拘捕21名司機，年齡介乎21至59歲，涉嫌非法載客取酬50至150元，他們登記成為 UBER 司機的時間，由數天和數年不等。

Uber今年2月曾表示，已向保險公司 AIG 投保，購買「團體汽車共乘責任保險」。警方說會要求被捕的司機交出有效的載客取酬保險單。警方表示，任何出租車輛，必須向運輸署申領許可證，貼在車頭擋風玻璃，任何人協助或教唆駕駛作非法載客取酬用途，都要承擔相關法律責任。

警方今次採取名為「破繭」的行動，其中一個調查方向，是有沒有人涉及協助或教唆非法載客取酬，警方強調如果搜集到足夠證據，不排除有更多人被捕。

Uber表示，對警方的行動感到非常失望，會為被捕的21位司機提供法律支援。

Uber強調，公司已有滿足第三者保險及相關法例要求的汽車共乘保險，保單涵蓋全港所有共乘車程，保障乘客由上車至下車，每宗涉及乘客或第三者身體受傷或死亡事故，最高賠償額為一億元。

Uber又說，汽車共乘不應是罪行，只是現行的交通條例未能趕上創新科技。

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