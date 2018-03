長和主席李嘉誠退任集團主席 長子李澤鉅接任（視頻）

By

長和及長實主席李嘉誠宣佈退任集團主席,轉任資深顧問,長子李澤鉅會接任主席。李嘉誠感謝股東多年來支持,他未來會投入基金會的工作,服務社會。

選擇在長實業績公布退休決定,李嘉誠指,會由長子李澤鉅接任主席,自己則轉做集團資深顧問,強調屆時只會給予意見,不會作最後決策人。

回望過去,集團每次出售中港資產,都換來撤資的批評,李嘉誠亦再反駁。

他又稱原本都打算出自傳,但最終放棄,並已選擇了一項更開心的工作。

李嘉誠50年代由塑膠廠起家,之後轉戰地產發迹,多年來被譽為香港首富,而且在政治上具有舉足輕重的地位,已故國家領導人鄧小平就曾經跟他兩次單獨會面。

李嘉誠不單是著名商人,每次見記者時,都會被問到對香港政治狀況的看法。已故國家領導人鄧小平在香港回歸前,曾經兩次與時任基本法草委的李嘉誠單獨會面,並讚揚他的愛國精神。

回歸後,李嘉誠仍然受到國家領導人重視,前任國家主席江澤民訪港時,都會入住李嘉誠旗下公司的酒店,並曾與李嘉誠父子共進早餐。 2010 年前任國家主席胡錦濤在深圳經濟特區成立30周年,出席慶祝活動前,更單獨與李嘉誠會面十分鐘。

在香港,李嘉誠支持過回歸後首兩位特首董建華和曾蔭權。之後唐英年與梁振英在特首選舉中角逐,李嘉誠支持的唐英年最後落敗。到去年特首選舉,他沒有再表態支持哪位候選人。

有超人之稱的李嘉誠,在福布斯富豪榜20年來蟬聯香港首富。他的第一桶金,源自1950年,22歲創辦的長江工業。

經過多年經營,成為塑膠花大王,並開始地產投資。

到1971年創立和記地產,翌年易名為長江實業集團上市,7年後更成功收購和記黃埔,打破殖民地時代英資企業籠斷香港經濟命脈的局面,並帶領屬下公司走向國際化,涉足地產、港口、通訊、酒店及零售等多元業務,但近年長和系不斷出售業務,李嘉誠多次被問是否撤資。

李嘉誠熱心公益,1980年成立李嘉誠基金會,形容是自己第3個兒子,至今在全球已經捐款超過二百億港元,近半是跟教育有關,例如近兩年向部分新界DSE考生每人派5,000元現金。

