長和主席李嘉誠退任集團主席 長子李澤鉅接任（視頻）

By

【KTSF】

長和及長實主席李嘉誠宣佈退任集團主席，轉任資深顧問，長子李澤鉅會接任主席。李嘉誠感謝股東多年來支持，他未來會投入基金會的工作，服務社會。

選擇在長實業績公布退休決定，李嘉誠指，會由長子李澤鉅接任主席，自己則轉做集團資深顧問，強調屆時只會給予意見，不會作最後決策人。

回望過去，集團每次出售中港資產，都換來撤資的批評，李嘉誠亦再反駁。

他又稱原本都打算出自傳，但最終放棄，並已選擇了一項更開心的工作。

李嘉誠50年代由塑膠廠起家，之後轉戰地產發迹，多年來被譽為香港首富，而且在政治上具有舉足輕重的地位，已故國家領導人鄧小平就曾經跟他兩次單獨會面。

李嘉誠不單是著名商人，每次見記者時，都會被問到對香港政治狀況的看法。已故國家領導人鄧小平在香港回歸前，曾經兩次與時任基本法草委的李嘉誠單獨會面，並讚揚他的愛國精神。

回歸後，李嘉誠仍然受到國家領導人重視，前任國家主席江澤民訪港時，都會入住李嘉誠旗下公司的酒店，並曾與李嘉誠父子共進早餐。 2010 年前任國家主席胡錦濤在深圳經濟特區成立30周年，出席慶祝活動前，更單獨與李嘉誠會面十分鐘。

在香港，李嘉誠支持過回歸後首兩位特首董建華和曾蔭權。之後唐英年與梁振英在特首選舉中角逐，李嘉誠支持的唐英年最後落敗。到去年特首選舉，他沒有再表態支持哪位候選人。

有超人之稱的李嘉誠，在福布斯富豪榜20年來蟬聯香港首富。他的第一桶金，源自1950年，22歲創辦的長江工業。

經過多年經營，成為塑膠花大王，並開始地產投資。

到1971年創立和記地產，翌年易名為長江實業集團上市，7年後更成功收購和記黃埔，打破殖民地時代英資企業籠斷香港經濟命脈的局面，並帶領屬下公司走向國際化，涉足地產、港口、通訊、酒店及零售等多元業務，但近年長和系不斷出售業務，李嘉誠多次被問是否撤資。

李嘉誠熱心公益，1980年成立李嘉誠基金會，形容是自己第3個兒子，至今在全球已經捐款超過二百億港元，近半是跟教育有關，例如近兩年向部分新界DSE考生每人派5,000元現金。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。