香港將逐步淘汰象牙貿易 最快5年後禁止買賣（視頻）

【i-CABLE】

象牙貿易很可能5年後完全淘汰,香港行政長官會同行政會議,通過分階段禁止本地象牙貿易,政府預計2021年底開始,完全禁止買賣任何象牙或象牙製品。

象牙製品由筷子到雕刻都有,但獵殺大象一直受到非議。政府決定進一步收緊貿易限制,傾向除了1926年前的古董象牙外,分三階段全面禁止商業管有象牙。

現時香港買賣象牙根據取得的年期有不同限制,1976年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》生效前取得的象牙,只要有出口地證明就可以賣,之後的還要有許可證才可以賣,1990年後的更一律不能賣。

修例後初期這些限制不會變,但修例後三個月,1976前取得的象牙,都要有許可證才能賣。5年寬限期過後,即2021年底起,所有象牙都不可以再買賣。

象牙進出口亦會逐步禁止,好像1976年之後的象牙,現時只有來自津巴布韋及納米比亞的,才可以在許可下進出口。修例後這段時期的所有大象狩獵品,都會禁止進出口,修例3個月更全面禁止。

當局指行業不活躍,工人不太多,加上一早已經諮詢業界,有信心5年足夠他們散貨及轉型。當局又計劃同步加強打擊走私,建議將罰則提高至罰款1,000萬元,及監禁10年,預計修例文件明年上半年提交立法會審議。

