香港台灣觀光局官員抵灣區 推廣港台觀光結盟計劃（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

香港旅遊發展局與台灣觀光局共同組團抵達灣區，宣傳觀光結盟計劃，鼓勵北美旅客同一個行程分別到訪香港和台灣，香港旅發局主席同時也是知名富商的林建岳成為焦點。

香港和台灣二地的旅遊高層官員，週三在舊金山與本地旅遊業者面對面交流，宣傳二地旅遊結盟計劃一程多站，也就是一個行程，到訪台灣也到訪香港。

台灣觀光局主任秘書林坤源說：”台港之間每天有60班飛機，幾乎大概每20分鐘就有一班飛機起飛，來往這兩個旅遊目的地，在加上從美國到台灣跟香港的班機，一週也有250班，所以這樣一個頻繁的班機，其實對旅遊的發展來講是非常方便的。

香港旅遊發展局主席林建岳說：”因為有那麼多班機，非常方便，我們現在用台灣跟香港加起來，來吸引更多的美國人去亞洲去玩。”

擔任香港旅遊發展局主席的富商林建岳，也介紹香港最新的玩法。

林建岳說：”譬如說迪士尼也在增加一些新的景點，我剛剛說每個月我們做不同的活動來吸引人家，當然香港還有一個很好的綠色觀光。”

過去香港給人的印象不是購物就是吃美食，參加活動的旅遊業者就説，今天認識到不一樣的香港。

美國國際旅行社經理施懿芝說：”像360度的觀景台，然後看出去的景是全覽，還有就是像我們知道的纜車，我們可以搭纜車上山，看大佛。”

也有業者看好接下來一些大型體育賽事能帶動整個亞洲地區的觀光。

Viator地區經理Tina Lin說：”2018年在韓國的冬季奧運，然後再下一個就是東京奧運，然後下一個就是北京奧運，所以現在看來就是未來，幾個大家非常期待的奧運都是在亞洲區，那就是我們不只是宣傳那個城市或那個國家，甚至怎麼促銷整個亞洲。”

今年1月到4月，光是從北美地區到訪台灣的旅客就成長了12% ，台灣和香港聯合到北美推廣，希望透過策略結盟創造雙贏。

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