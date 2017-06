香港台灣觀光局官員抵灣區 推廣港台觀光結盟計劃（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

香港旅遊發展局與台灣觀光局共同組團抵達灣區,宣傳觀光結盟計劃,鼓勵北美旅客同一個行程分別到訪香港和台灣,香港旅發局主席同時也是知名富商的林建岳成為焦點。

香港和台灣二地的旅遊高層官員,週三在舊金山與本地旅遊業者面對面交流,宣傳二地旅遊結盟計劃一程多站,也就是一個行程,到訪台灣也到訪香港。

台灣觀光局主任秘書林坤源說:”台港之間每天有60班飛機,幾乎大概每20分鐘就有一班飛機起飛,來往這兩個旅遊目的地,在加上從美國到台灣跟香港的班機,一週也有250班,所以這樣一個頻繁的班機,其實對旅遊的發展來講是非常方便的。

香港旅遊發展局主席林建岳說:”因為有那麼多班機,非常方便,我們現在用台灣跟香港加起來,來吸引更多的美國人去亞洲去玩。”

擔任香港旅遊發展局主席的富商林建岳,也介紹香港最新的玩法。

林建岳說:”譬如說迪士尼也在增加一些新的景點,我剛剛說每個月我們做不同的活動來吸引人家,當然香港還有一個很好的綠色觀光。”

過去香港給人的印象不是購物就是吃美食,參加活動的旅遊業者就説,今天認識到不一樣的香港。

美國國際旅行社經理施懿芝說:”像360度的觀景台,然後看出去的景是全覽,還有就是像我們知道的纜車,我們可以搭纜車上山,看大佛。”

也有業者看好接下來一些大型體育賽事能帶動整個亞洲地區的觀光。

Viator地區經理Tina Lin說:”2018年在韓國的冬季奧運,然後再下一個就是東京奧運,然後下一個就是北京奧運,所以現在看來就是未來,幾個大家非常期待的奧運都是在亞洲區,那就是我們不只是宣傳那個城市或那個國家,甚至怎麼促銷整個亞洲。”

今年1月到4月,光是從北美地區到訪台灣的旅客就成長了12% ,台灣和香港聯合到北美推廣,希望透過策略結盟創造雙贏。

