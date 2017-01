By

【i-CABLE】

香港3名學生領袖黃之鋒、羅冠聰及周永康3年前闖入政總東翼前地,被判非法集結罪成,3人就定罪提出上訴,案件週四提堂。

現為立法會議員的羅冠聰及香港眾志黃之鋒早上先後到達高院應訊,周永康仍在英國讀書缺席聆訊,法官指,為各方利益和公義著想,聆訊應盡快進行,排期於今年5月22日聆訊,預計用3天,各方要在2月3日前向法庭遞交上訴理據。

3年前,3人闖入政總東翼前地被裁定非法集結等罪成,黃之鋒及羅冠聰分別被判80及120小時社會服務令,周永康因獲英國大學碩士課程取錄,判囚3星期、緩刑一年,3人不服定罪提出上訴,另一方面,律師司不滿判刑太輕,要求原審裁判官覆核聆訊,敗訴後再向高院申請上訴許可獲批。

