【i-CABLE】

亞洲盃外圍賽,香港隊主場迎戰馬來西亞,再有香港球迷於奏國歌時發出噓聲,亦有人舉起寫有香港獨立的旗幟。香港足總副主席貝鈞奇認為,足總會否受罰,要視乎場監如何寫報告。

賽事在大球場舉行,大會宣布播國歌時,有球迷發出噓聲和喝倒采,亦有球迷背向球場站立。有人展示香港獨立的旗幟,亦有人做出不文手勢,有球迷指要表達對中國政府的不滿。

有保安在旁呼籲球迷不要噓國歌,足總副主席貝鈞奇認為,國歌法要本地立法,阻止類似事件發生,足總會否受罰,要視乎場監如何寫報告。

貝鈞奇又指,場內出現香港獨立旗幟是違法,需要制止,今次安檢未達最高規格,未來會加強措施。

上星期四港隊跟老撾友誼賽亦有球迷噓國歌,2015年的中港大戰,港隊球迷噓國歌,足總被國際足協罰款折合約港幣78,000元。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。