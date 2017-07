香港藝人梁詠琪聖荷西個唱週四舉行（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

踏入娛樂圈超過20年的香港藝人梁詠琪(Gigi )週四將在南灣聖荷西市舉行演唱會。

90年代從香港開始走紅新馬中港台的梁詠琪,憑著一首《短髮》打入人心,已經在娛樂圈奮鬥了超過20年。

今天的梁詠琪風采依舊,名為《好時辰》巡迴演唱會今年來到加州的灣區和洛杉磯開唱,週三先和灣區歌迷見面。

蜂島巢營運總監董翰冰說:”Gigi在2016年的時候,因為出道20年,有很多好聽的歌,希望帶給廣大觀眾,去年是在國內巡演,今年也是希望把演唱會帶到我們國外來,給海外的粉絲,做一下她歌的分享,我們知道舊金山也好,洛杉磯也好,她有很多的歌迷,Gigi也是第一次出來演出。”

因為加州有聽國、粵語歌曲的歌迷,梁詠琪在這裡的演唱會,也將在國、粵語歌曲表演,會有更平均的分配。

在週三的記者會中,梁詠琪也談到她和小女兒Sofia的生活情趣。

梁詠琪說:”她特別喜歡看我在舞台上唱歌,回到家裡也會念念不忘,我在台上唱歌的風采。”

梁詠琪的演唱會在週四晚7點半舉行,地點是聖荷西表演藝術中心,還有限量門票可以到場購買。

