香港藝人梁詠琪聖荷西個唱週四舉行（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

踏入娛樂圈超過20年的香港藝人梁詠琪（Gigi ）週四將在南灣聖荷西市舉行演唱會。

90年代從香港開始走紅新馬中港台的梁詠琪，憑著一首《短髮》打入人心，已經在娛樂圈奮鬥了超過20年。

今天的梁詠琪風采依舊，名為《好時辰》巡迴演唱會今年來到加州的灣區和洛杉磯開唱，週三先和灣區歌迷見面。

蜂島巢營運總監董翰冰說：”Gigi在2016年的時候，因為出道20年，有很多好聽的歌，希望帶給廣大觀眾，去年是在國內巡演，今年也是希望把演唱會帶到我們國外來，給海外的粉絲，做一下她歌的分享，我們知道舊金山也好，洛杉磯也好，她有很多的歌迷，Gigi也是第一次出來演出。”

因為加州有聽國、粵語歌曲的歌迷，梁詠琪在這裡的演唱會，也將在國、粵語歌曲表演，會有更平均的分配。

在週三的記者會中，梁詠琪也談到她和小女兒Sofia的生活情趣。

梁詠琪說：”她特別喜歡看我在舞台上唱歌，回到家裡也會念念不忘，我在台上唱歌的風采。”

梁詠琪的演唱會在週四晚7點半舉行，地點是聖荷西表演藝術中心，還有限量門票可以到場購買。

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