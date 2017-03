By

【i-CABLE】

香港行政長官選舉還有5天舉行,候選人曾俊華表示,多謝民主300+大部分選委傾向投票給他;另一候選人胡國興表示失望;林鄭月娥則指,民主派選委是以政治立場分野。

曾俊華晚上到美孚新邨派發政綱及跟市民見面,大批市民跟他拍照。民主300+大部分的選委表明傾向投票給他,有30個選委的醫學會向醫生及牙醫做的民意調查顯示,過半數醫生首選曾俊華擔任下屆特首,但醫學會不會向業界選委提出投票建議。胡國興探訪旺角街市,表明不會棄選,希望選委憑良心投票。

百多個選委提名林鄭月娥的民建聯再跟林鄭月娥會面,有60多個成員出席。林鄭月娥於會後回應民主派選委不投票給她,她指希望民主派投票時,考慮一下她有聽他們意見撰寫政綱;民建聯表明林鄭月娥是行政長官最佳人選。民建聯表示星期五召開中委會,才有最後決定和會否綑綁投票。

