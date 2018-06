By

【i-CABLE】

實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例將於下月16日生效,抵港旅客攜帶12萬港元或以上現金類物品入境需申報,並首次引用搜鈔犬執法。

條例生效後,入境人士如果要攜帶12萬港元或以上的現金類物品,和不記名可轉讓票據,包括旅行支票、不記名支票等,過關時需走紅色通道主動申報。

海關亦會增派4隊搜鈔犬協助執法。海關強調申報不會影響清關,條例實施後設有3個月寬限期讓旅客準備。

