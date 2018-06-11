旺角騷亂案梁天琦暴動罪成判監6年（視頻）

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前年農曆新年旺角騷亂，梁天琦等3名被告暴動罪成，高等法院判梁天琦監禁6年、盧建民判監7年、認罪的黃家駒就判監3年半。法官指暴動規模大、極嚴重，對市民人身安全造成極大危險，不接受以政治訴求作為求情理由，必須判處阻嚇性刑罰。

27歲梁天琦承認一項襲警罪和一項暴動罪成，判監六年。同樣暴動罪成，31歲的盧建民判監7年。承認暴動罪的27歲黃家駒判監3年半。法官彭寶琴判刑時指，判刑只會考慮暴力行為破壞社會安寧的程度，不接納政治訴求或者事件背景作為求情理由，否則會發出錯誤訊息，令公眾以為可以將對政府現狀的不滿訴諸暴力。

法官又提到梁天琦在亞皆老街參與暴動，暴力情況嚴重，有200人聚集，當時只有十名交通警，勢力懸殊，群眾襲擊警員，毫不留情對他們拳打腳踢，警員兩次鳴槍，群眾才停下來。之後繼續追趕、襲警，亦有人縱火燒雜物。

法官指雖然梁天琦另一條有關砵蘭街的暴動罪未有裁決，但他當晚9時就在現場，全程觀察、積極參與，衝擊警方防線。

法官不接納他求情，無刑期扣減下判監六年。而他襲警導致警員有百分之二的永久傷殘，情節嚴重，判監12個月，同期執行。梁天琦判刑時望向家人、扁咀，離開時向公眾揮手，並高舉拳頭。

另一被告盧建民在砵蘭街參與暴動，法官指規模大、極嚴重，人數多達500人，他們與警方對峙4小時。

當晚是大年初一，人流極多，對市民人身安全造成極大危險，又指參與的人戴口罩、自製盾牌，肯定是有組織、有計劃。

法官指盧建民不理勸喻，積極參與暴動，所以不能減刑，判監7年，聽到判刑後盧建民顯得愕然。

至於黃家駒，量刑起點是6年，由於他認罪，加上當晚參與程度較少，獲減刑至判監3年半。

今次是旺角暴動案第一宗在高等法院審理及判刑的案件，亦是這麼多宗案件之中判刑最重。

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