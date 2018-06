旺角騷亂案梁天琦暴動罪成判監6年（視頻）

By

【i-CABLE】

前年農曆新年旺角騷亂,梁天琦等3名被告暴動罪成,高等法院判梁天琦監禁6年、盧建民判監7年、認罪的黃家駒就判監3年半。法官指暴動規模大、極嚴重,對市民人身安全造成極大危險,不接受以政治訴求作為求情理由,必須判處阻嚇性刑罰。

27歲梁天琦承認一項襲警罪和一項暴動罪成,判監六年。同樣暴動罪成,31歲的盧建民判監7年。承認暴動罪的27歲黃家駒判監3年半。法官彭寶琴判刑時指,判刑只會考慮暴力行為破壞社會安寧的程度,不接納政治訴求或者事件背景作為求情理由,否則會發出錯誤訊息,令公眾以為可以將對政府現狀的不滿訴諸暴力。

法官又提到梁天琦在亞皆老街參與暴動,暴力情況嚴重,有200人聚集,當時只有十名交通警,勢力懸殊,群眾襲擊警員,毫不留情對他們拳打腳踢,警員兩次鳴槍,群眾才停下來。之後繼續追趕、襲警,亦有人縱火燒雜物。

法官指雖然梁天琦另一條有關砵蘭街的暴動罪未有裁決,但他當晚9時就在現場,全程觀察、積極參與,衝擊警方防線。

法官不接納他求情,無刑期扣減下判監六年。而他襲警導致警員有百分之二的永久傷殘,情節嚴重,判監12個月,同期執行。梁天琦判刑時望向家人、扁咀,離開時向公眾揮手,並高舉拳頭。

另一被告盧建民在砵蘭街參與暴動,法官指規模大、極嚴重,人數多達500人,他們與警方對峙4小時。

當晚是大年初一,人流極多,對市民人身安全造成極大危險,又指參與的人戴口罩、自製盾牌,肯定是有組織、有計劃。

法官指盧建民不理勸喻,積極參與暴動,所以不能減刑,判監7年,聽到判刑後盧建民顯得愕然。

至於黃家駒,量刑起點是6年,由於他認罪,加上當晚參與程度較少,獲減刑至判監3年半。

今次是旺角暴動案第一宗在高等法院審理及判刑的案件,亦是這麼多宗案件之中判刑最重。

