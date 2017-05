美國中央情報局前僱員斯諾登2013年中,在本港揭露美國政府秘密監聽計劃後,一度匿藏在3個正等候審批難民資格的家庭,香港入境處近日正式通知這3個家庭,拒絕他們的庇護申請。

3個難民家庭共有4名成人、3名小童,分別來自斯里蘭卡及菲律賓。2013年,他們的代表律師田光譽,安排斯諾登暫住在他們分別位於荔枝角、深水埗的租住單位,直至他離境到俄羅斯,匿藏的經過去年曝光。

田光譽稱,特區政府不同部門之後查問各申請者有關斯諾登的問題,但問題與庇護申請無關。

田光譽認為,當局拒絕庇護申請是報復他們協助斯諾登,他們將提出上訴,同時向加拿大申請難民資格。

