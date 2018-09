風暴”山竹”致香港多處塌樹影響交通 車站現人龍（視頻）

By

【i-CABLE】

風暴”山竹”雖然已遠離香港,但仍感受到其影響,多處塌樹嚴重影響交通,港鐵架空電纜受損,東鐵綫受阻,早上多個車站出現人潮,至傍晚才恢復全綫行車,塌樹亦影響到大部分巴士線停駛,未知何時恢復。香港教育局就宣布,所有學校週二繼續停課。

上班逼了數小時,到下班一樣要逼,粉嶺站外傍晚,排隊乘搭穿梭巴士的人龍,看不到盡頭,當時粉嶺來回上水已經恢復服務,但根本迫不進車站,警員維持秩序。

大埔墟站下班時實施單軌雙程行車,列車入站乘客都一湧而上。

下班時間在沙田站一樣排到車站外面,別說上車,根本入不到閘,這個畫面早上在沙田站已經見過,人龍去到新城市廣場,再打了幾個”蛇餅”。

早上繁忙時間,大圍只有一號月台可以用。車站裡已實施人潮管制,每隔十分鐘職員就會放一批乘客,經後面的扶手電梯上月台。

紅磡至沙田站,當時雖然每十分鐘有一班車。有人排隊入閘等了4小時都是原地踏步,有人等不到車到,已經因不適要撤退,有人要送院。

上水來回大埔墟站早上一度暫停服務,港鐵安排了穿梭巴士出九龍塘,但告示指暫停,大批市民撐著傘等一輛不會來的穿梭巴士。

粉嶺站列車一度停駛,車站落閘,職員派發列車服務受阻通知書,乘客爭相取,粉嶺站到下午3時重開。

港鐵解釋,”山竹”導致50多個鐵路設施受塌樹影響,雖然全綫可以行車,但部分要在月台轉車。何時恢復正常服務,港鐵答不到。

