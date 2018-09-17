風暴”山竹”致香港多處塌樹影響交通 車站現人龍（視頻）

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風暴”山竹”雖然已遠離香港，但仍感受到其影響，多處塌樹嚴重影響交通，港鐵架空電纜受損，東鐵綫受阻，早上多個車站出現人潮，至傍晚才恢復全綫行車，塌樹亦影響到大部分巴士線停駛，未知何時恢復。香港教育局就宣布，所有學校週二繼續停課。

上班逼了數小時，到下班一樣要逼，粉嶺站外傍晚，排隊乘搭穿梭巴士的人龍，看不到盡頭，當時粉嶺來回上水已經恢復服務，但根本迫不進車站，警員維持秩序。

大埔墟站下班時實施單軌雙程行車，列車入站乘客都一湧而上。

下班時間在沙田站一樣排到車站外面，別說上車，根本入不到閘，這個畫面早上在沙田站已經見過，人龍去到新城市廣場，再打了幾個”蛇餅”。

早上繁忙時間，大圍只有一號月台可以用。車站裡已實施人潮管制，每隔十分鐘職員就會放一批乘客，經後面的扶手電梯上月台。

紅磡至沙田站，當時雖然每十分鐘有一班車。有人排隊入閘等了4小時都是原地踏步，有人等不到車到，已經因不適要撤退，有人要送院。

上水來回大埔墟站早上一度暫停服務，港鐵安排了穿梭巴士出九龍塘，但告示指暫停，大批市民撐著傘等一輛不會來的穿梭巴士。

粉嶺站列車一度停駛，車站落閘，職員派發列車服務受阻通知書，乘客爭相取，粉嶺站到下午3時重開。

港鐵解釋，”山竹”導致50多個鐵路設施受塌樹影響，雖然全綫可以行車，但部分要在月台轉車。何時恢復正常服務，港鐵答不到。

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