香港蟬聯全球最自由經濟體 連續23年居首

傳統基金會發表最新報告,香港連續23年成為全球最自由經濟體,與排名第2的新加坡得分差距亦進一步拉闊。香港在12項評估因素中,有8項取得90分或以上,評選為全球首位。

連續23年成為傳統基金會全球最自由經濟體。香港總得分連跌兩年後,首次回升1.2分、至89.8,與排名第二的新加坡差距亦拉闊至1.2分,連同第3至第5位的新西蘭、瑞士和澳洲得分都上升。

香港在12項評估因素中,有8項都取得90分或以上。其中財政健康取得滿分100分,連同貿易自由和金融自由,3項均獲評選為全球首位。

傳統基金會指,香港法律有效保障知識產權及有力支持法治高透明度亦支持政府誠信,另外,有效監管及對外開放,都支持創業活動。

不過基金會指,雖然本港司法獨立,但中央政府保留對《基本法》作出最終解釋權,限制香港終審法院的權力。財政司司長陳茂波指,香港維護自由市場原則再次受到肯定,政府會致力維持良好營商環境、自由開放貿易、低稅率及簡單稅制、法治及司法獨立,鞏固香作為國際城市的領先優勢。

至於中國排名第111位,在商業自由、投資自由金融自由和政府支出方面分項評分均下跌。傳統基金會指,中國經濟仍然不自由,改革動力低,有需要進一步改善。

