港大校委張祺忠涉殺妻被捕 屍體藏行李箱（視頻）

By

【i-CABLE】

香港大學校委會成員、機械工程系副教授張祺忠涉嫌謀殺妻子,被警方拘捕,探員搜查張祺忠的辦公室,在一個木箱內發現行李箱,內裏載著相信是他太太的屍體,初步調查估計死者是被勒死。

在港大黃克競樓找到的屍體,晚上由仵工運走,警方在張祺忠擔任舍監的港大宿舍偉倫堂帶走多塊木板,以及一個用作裝載屍體的行李篋。

警方表示張祺忠上周一、即是本月20日報案,聲稱本月16日在偉倫堂宿舍,53歲的太太與大女因為廁所清潔問題有爭執,大女離家,因此太太凌晨再與張祺忠爭拗,翌晨發現太太失蹤,3日後報警。

警方指張祺忠大女曾經在港大附近貼過尋人啟示找媽媽,張祺忠星期日亦發出電郵予偉倫堂宿生,指近來宿舍有警察出現,是因為調查自己家有人失蹤,著宿生毋須擔心。

但警方翻查閉路電視,發現太太在這段時間沒有離開住所,而張祺忠曾經將一個木箱運走,警方發現有可疑,下午搜查張祺忠在港大黃克競樓的辦公室,發現一個木箱,內裡有一個行李篋,藏了一具已發脹的屍體,當場拘捕張祺忠。

消息指他被捕時相當冷靜,沒有反抗。

警方表示,相信張祺忠是用夾板自製一個木箱,以及一輛鑲了車輪的板車,自己將屍體搬離偉倫堂。

53歲的張祺忠在香港大學任職了16年,現時在機械工程系任職副教授,他亦是港大校委會成員,香港大學表示會配合調查,提供有需要的協助。

