港大校委張祺忠涉殺妻被捕 屍體藏行李箱（視頻）

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香港大學校委會成員、機械工程系副教授張祺忠涉嫌謀殺妻子，被警方拘捕，探員搜查張祺忠的辦公室，在一個木箱內發現行李箱，內裏載著相信是他太太的屍體，初步調查估計死者是被勒死。

在港大黃克競樓找到的屍體，晚上由仵工運走，警方在張祺忠擔任舍監的港大宿舍偉倫堂帶走多塊木板，以及一個用作裝載屍體的行李篋。

警方表示張祺忠上周一、即是本月20日報案，聲稱本月16日在偉倫堂宿舍，53歲的太太與大女因為廁所清潔問題有爭執，大女離家，因此太太凌晨再與張祺忠爭拗，翌晨發現太太失蹤，3日後報警。

警方指張祺忠大女曾經在港大附近貼過尋人啟示找媽媽，張祺忠星期日亦發出電郵予偉倫堂宿生，指近來宿舍有警察出現，是因為調查自己家有人失蹤，著宿生毋須擔心。

但警方翻查閉路電視，發現太太在這段時間沒有離開住所，而張祺忠曾經將一個木箱運走，警方發現有可疑，下午搜查張祺忠在港大黃克競樓的辦公室，發現一個木箱，內裡有一個行李篋，藏了一具已發脹的屍體，當場拘捕張祺忠。

消息指他被捕時相當冷靜，沒有反抗。

警方表示，相信張祺忠是用夾板自製一個木箱，以及一輛鑲了車輪的板車，自己將屍體搬離偉倫堂。

53歲的張祺忠在香港大學任職了16年，現時在機械工程系任職副教授，他亦是港大校委會成員，香港大學表示會配合調查，提供有需要的協助。

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