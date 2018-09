中大醫學院副教授許金山謀殺妻女罪名成立（視頻）

By

【i-CABLE】

中大醫學院副教授許金山涉嫌在3年前殺害妻女,兩項謀殺罪罪名成立,判處終身監禁,法官張慧玲指,對被告行為感到震驚,又指沒有明顯證據顯示被告殺人,但有機會與被告婚外情有關。

謀殺罪成的53歲許金山,在高等法院由囚車載走,9人陪審團經過7個多小時,達成一致裁決,裁定許金山謀殺太太黃秀芬及次女許儷玲,兩項謀殺罪名成立,判處終身監禁。

他的子女離開法庭時,被大批記者包圍,許金山及幼子聽到裁決一刻表現平靜,大女和三女就泣不成聲,許金山離開犯人欄時,向子女說了一句”Take care”。

法官張慧玲指,對被告行為感到震驚,形容這種聰明、成功,而且高學歷的男人,都會想出如此精密殺人計劃,解決自己的太太。

法官又指,沒有明顯證據顯示被告殺人,但認為有機會與被告的婚外情有關,若被告與死者離婚,可能會被分身家。

法官又相信許金山無意殺害女兒,但當日女兒卻不經意上了車,認為許金山要為此負責。

許金山47歲太太黃秀芬及16歲次女許儷玲,在2015年5月22日下午約4時,被發現倒斃在私家車內,證實死於一氧化碳中毒。

警方調查發現,車尾箱有一個洩氣的瑜伽球裝有一氧化碳,事發兩年多後,去年9月以涉嫌謀殺拘捕許金山。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。