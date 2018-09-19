中大醫學院副教授許金山謀殺妻女罪名成立（視頻）

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中大醫學院副教授許金山涉嫌在3年前殺害妻女，兩項謀殺罪罪名成立，判處終身監禁，法官張慧玲指，對被告行為感到震驚，又指沒有明顯證據顯示被告殺人，但有機會與被告婚外情有關。

謀殺罪成的53歲許金山，在高等法院由囚車載走，9人陪審團經過7個多小時，達成一致裁決，裁定許金山謀殺太太黃秀芬及次女許儷玲，兩項謀殺罪名成立，判處終身監禁。

他的子女離開法庭時，被大批記者包圍，許金山及幼子聽到裁決一刻表現平靜，大女和三女就泣不成聲，許金山離開犯人欄時，向子女說了一句”Take care”。

法官張慧玲指，對被告行為感到震驚，形容這種聰明、成功，而且高學歷的男人，都會想出如此精密殺人計劃，解決自己的太太。

法官又指，沒有明顯證據顯示被告殺人，但認為有機會與被告的婚外情有關，若被告與死者離婚，可能會被分身家。

法官又相信許金山無意殺害女兒，但當日女兒卻不經意上了車，認為許金山要為此負責。

許金山47歲太太黃秀芬及16歲次女許儷玲，在2015年5月22日下午約4時，被發現倒斃在私家車內，證實死於一氧化碳中毒。

警方調查發現，車尾箱有一個洩氣的瑜伽球裝有一氧化碳，事發兩年多後，去年9月以涉嫌謀殺拘捕許金山。

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