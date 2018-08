By

【i-CABLE】

香港眾志兩名成員分別在3月和本月在中國內地準備返港時,被國安人員帶走扣留問話,他們認為是打壓行為。

香港眾志表示,兩名成員被國安人員分別帶到深圳派出所和廣州一間賓館問話,扣押了3個和5個小時,查問內容包括香港眾志成員名單,參與過的示威活動,最後要簽寫保證書和悔過書才獲准放行回港。

其中一人後來因為擔心人身安全,決定退出香港眾志。

香港眾志表示強烈關注事件,譴責國安透過威嚇禁錮,侵犯人身自由,並要求特區政府向中國內地反映,保障港人在內地的人身安全。

