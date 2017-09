香港未來50年人口持續急劇老化 料三成人滿65歲以上

【i-CABLE】

香港統計處公布香港最新人口推算,推算到 2043年,香港人口會達到高峰的822萬,2066年會回落至772萬。男女比例繼續失衡,到2066年,每千名女性有800名男性。同樣值得關注的是人口持續急劇老化,推算50年後,每3人之中,就有1人是65歲以上長者。

有否覺得逛街、乘車愈來愈擠逼,很多地方都要排長龍?與兩年前的推算一樣,香水港人口會持續增加,2043年會達到高峰的 822 萬,之後開始下跌,2066年會回落至772萬。人口老化問題會愈來愈嚴重,年齡中位數會由去年44.3歲,上升至 2066年的54.5歲。

65歲以上長者人口,50年間會增加超過一倍,由2016年的116萬,上升至2066年的259萬,佔總人口約三成七。

在總人口逐步減少,長者比例又急劇增加情況下,香港人的擔子可能會愈來愈重。去年每5人要養大約兩名15歲以下和65歲及以上人士,到50年後,每5人要養4人。

男女比例亦會繼續失衡,由去年每千名女性有925名男性,顯著下跌到2066年,每千名女性有800名男性。

香港女性北上嫁人情況愈來愈多,1986年只有4%中港婚姻,是香港女子嫁內地男子,去年已增加到三分一。而這個情況亦會令以單程證來港的人次減少,由去年每日128人,減少到10年後的每天約100人。

最新的人口推算數字會交給人口政策督導委員會,協助政府規劃未來各項公共服務的政策。

