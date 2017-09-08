香港未來50年人口持續急劇老化 料三成人滿65歲以上

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香港統計處公布香港最新人口推算，推算到 2043年，香港人口會達到高峰的822萬，2066年會回落至772萬。男女比例繼續失衡，到2066年，每千名女性有800名男性。同樣值得關注的是人口持續急劇老化，推算50年後，每3人之中，就有1人是65歲以上長者。

有否覺得逛街、乘車愈來愈擠逼，很多地方都要排長龍？與兩年前的推算一樣，香水港人口會持續增加，2043年會達到高峰的 822 萬，之後開始下跌，2066年會回落至772萬。人口老化問題會愈來愈嚴重，年齡中位數會由去年44.3歲，上升至 2066年的54.5歲。

65歲以上長者人口，50年間會增加超過一倍，由2016年的116萬，上升至2066年的259萬，佔總人口約三成七。

在總人口逐步減少，長者比例又急劇增加情況下，香港人的擔子可能會愈來愈重。去年每5人要養大約兩名15歲以下和65歲及以上人士，到50年後，每5人要養4人。

男女比例亦會繼續失衡，由去年每千名女性有925名男性，顯著下跌到2066年，每千名女性有800名男性。

香港女性北上嫁人情況愈來愈多，1986年只有4%中港婚姻，是香港女子嫁內地男子，去年已增加到三分一。而這個情況亦會令以單程證來港的人次減少，由去年每日128人，減少到10年後的每天約100人。

最新的人口推算數字會交給人口政策督導委員會，協助政府規劃未來各項公共服務的政策。

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