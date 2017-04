By

香港前立法會議員黃毓民發公開信,稱決定退出政壇,不會參加立法會補選。

黃毓民在去年立法會選舉九龍西直選,以約400票之差落敗。

他在網上發公開信,稱香港政治世代交替,自己又患有嚴重眼疾,是時候「向政治說再見」,宣布不再從政,不會參加或組織政治團體,以及不會參加立法會補選,爭奪原本屬於梁頌恆和游惠禎的議席。

不過黃毓民說退出政壇,不等同不再過問政治,會繼續主持網台節目及撰寫評論。他透露早在立法會選舉後已決定退出政壇,只是太忙,未有公布詳細理由。

