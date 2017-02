佔領運動期間涉襲擊曾健超 7警罪名成立（視頻）

By

【i-CABLE】

香港7名警務人員在佔領運動期間,襲擊曾健超案,法庭裁定7名警員襲擊致造成身體傷害罪全部人罪名成立,警員陳少丹多一項普通襲擊罪,同樣罪名成立。全部人即時還押,等候星期五判刑。法官指相信曾健超的證供可靠,又指即使其中兩名被告沒有參與襲擊,但觀看事件發生等於鼓勵和支持,所以都判有罪。

7名警務人員,包括高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員關嘉豪、總督察黃祖成,還有警員劉興沛、陳少丹及黃偉豪一起到法庭。法庭裁定,他們襲擊致造成身體傷害罪全部罪名成立,7人要即時還押,由囚車載走。可以看到部份被告:劉興沛、劉卓毅都戴上口罩,與陳少丹平排而坐。白榮斌坐在他們後面,黃祖成沒有戴口罩。

法官杜大衛在判詞指,法庭不相信曾健超的傷勢是嚴重身體傷害,裁定原先面對可以判終身監禁的有意圖而導致身體受嚴重傷害罪罪名不成立。法官說,他的傷勢部份由火鳳凰警棍造成,足以構成身體傷害,所以裁定罪名較輕襲擊致造成身體傷害罪罪成,最高刑罰判監3年。

法官說曾健超證供可靠,相信他是因為向警察淋液體而被捕。之後曾健超臉向下,由6名被告抬到變電站,俗稱的「暗角」。法庭認為抬他酊該處,扔他在地上及即時襲擊他,唯一的推論是他們的目的就是要襲擊他。而在變電站,跟抬曾健超的人沒有變,被告黃偉豪亦到該處跟他們會合。

判詞又指,被告白榮斌有用警棍捅曾健超、踩他及踢他。劉興沛、陳少丹、關嘉豪及黃偉豪就用腳踢他。法官又表示,另外兩名高級警務人員:總督察黃祖成及高級督察劉卓毅作為領導,雖然沒有參與襲擊,但看著事件發生,法庭相信警員有責任防止罪行,即使同事犯罪,應該制止。兩人站在一邊沒有干預,等於有意圖、實際鼓勵,以及支持另外五名被告襲擊曾健超,令他遭受非法人身暴力。

法官相信,錄影片段及照片是真的,準確反映當日發生的事。自己看過片段很多次,用正常速度、慢鏡、逐格重播都有,透過他們的特徵,在片段中認出各名被告。至於第5被告陳少丹另外被控在中區警署內掌摑曾健超面部兩次,普通襲擊亦罪成。

聽取裁決期間,被告劉卓毅有些眼泛淚光,部份親友及同事散庭後到犯人欄跟被告握手,以示支持。案件會押後至星期五判刑。

