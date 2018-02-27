印裔漢被國際刑警追緝 在港涉劫案被捕（視頻）

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一名被國際刑警通緝的印度涉嫌恐怖分子在香港落網，消息指他與去年3月紅磡一宗劫案有關，當時被捕後獲准保釋，到本月初再涉嫌與尖沙咀4.5億日圓搶劫案有關，上星期三被警方拘捕，現時還押，印度當局向香港政府要求引渡他回國受審。

消息指被捕的印度男子文子星29歲，在印度出生，曾經在香港讀書，有香港身份證。印度警方向有線新聞台確認，大約在上星期三、四收到國際刑警通知，文子星在香港落網，已經透過外交部發信，要求香港引渡他回國受審。

文子星被列入國際刑警”紅色通緝令”名單內，他在印度干犯多宗嚴重罪行，包括搶劫、盜竊、參與暴動、企圖謀殺，及涉嫌為恐怖活動籌集資金等。印度警方指文子星在前年因為偷車及詐騙被捕，保釋期間潛逃外地，之後懷疑他在香港聯絡印度武裝分子假扮警察，前年11月策劃劫獄，6名囚犯成功逃走，印度警方前年年底向國際刑警求助。

文子星在香港期間亦涉嫌參與兩宗搶劫案，包括本月初尖沙咀4.5億日圓搶劫案。警方當日在各區設置路障，即日在美孚橋截獲部分疑犯，文子星逃脫了，到上星期三在深水埗路障被軍裝警員截獲，正在還押，案件本星期五再提堂。

他亦涉嫌去年3月，與幾名同黨在紅磡民裕街打劫，搶走印度籍男子的行李箱，箱內有32萬美元及5萬歐元，被捕後獲准保釋，案件排期今年5月審訊。

除了這兩宗案件，印度警方指他還涉及2013年在香港發生的一宗綁架案，3名印度商人被5至6名南亞裔人士綁架，要求1,900萬港元贖金，香港和印度警方合作，在香港拘捕5人。

印度警方指調查後發現，當時身處印度的文子星有份策劃綁架。

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