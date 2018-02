印裔漢被國際刑警追緝 在港涉劫案被捕（視頻）

By

【i-CABLE】

一名被國際刑警通緝的印度涉嫌恐怖分子在香港落網,消息指他與去年3月紅磡一宗劫案有關,當時被捕後獲准保釋,到本月初再涉嫌與尖沙咀4.5億日圓搶劫案有關,上星期三被警方拘捕,現時還押,印度當局向香港政府要求引渡他回國受審。

消息指被捕的印度男子文子星29歲,在印度出生,曾經在香港讀書,有香港身份證。印度警方向有線新聞台確認,大約在上星期三、四收到國際刑警通知,文子星在香港落網,已經透過外交部發信,要求香港引渡他回國受審。

文子星被列入國際刑警”紅色通緝令”名單內,他在印度干犯多宗嚴重罪行,包括搶劫、盜竊、參與暴動、企圖謀殺,及涉嫌為恐怖活動籌集資金等。印度警方指文子星在前年因為偷車及詐騙被捕,保釋期間潛逃外地,之後懷疑他在香港聯絡印度武裝分子假扮警察,前年11月策劃劫獄,6名囚犯成功逃走,印度警方前年年底向國際刑警求助。

文子星在香港期間亦涉嫌參與兩宗搶劫案,包括本月初尖沙咀4.5億日圓搶劫案。警方當日在各區設置路障,即日在美孚橋截獲部分疑犯,文子星逃脫了,到上星期三在深水埗路障被軍裝警員截獲,正在還押,案件本星期五再提堂。

他亦涉嫌去年3月,與幾名同黨在紅磡民裕街打劫,搶走印度籍男子的行李箱,箱內有32萬美元及5萬歐元,被捕後獲准保釋,案件排期今年5月審訊。

除了這兩宗案件,印度警方指他還涉及2013年在香港發生的一宗綁架案,3名印度商人被5至6名南亞裔人士綁架,要求1,900萬港元贖金,香港和印度警方合作,在香港拘捕5人。

印度警方指調查後發現,當時身處印度的文子星有份策劃綁架。

