9人晚上到警察總部接受警方預約拘捕後,全部獲准保釋,星期四到東區法院應訊。

其中「佔中」發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明被控3項罪名,包括串謀公眾妨擾、煽惑他人公眾妨擾,以及煽惑他人煽惑公眾妨擾,3項罪名最高刑罰均是監禁7年。

立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學聯成員張秀賢、鍾耀華、社民連黃浩銘都有被控煽惑他人公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾,前立法會議員李永達就被控煽動他人公眾妨擾。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。