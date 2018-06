香港年輕鋼琴家黃家正E國際鋼琴比賽奪冠（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

您知道甚麽是E鋼琴比賽嗎?上個月剛剛在美國阿拉斯加落下帷幕的2018 E國際鋼琴比賽,來自香港的年輕鋼琴家黃家正榮獲第一名。

這是香港鋼琴家黃家正上個月底到阿拉斯加參加E國際鋼琴比賽決賽時的表演片段,他從24名入圍參賽者中脫穎而出,獲得第一名。

E國際鋼琴比賽是世界上最具科技含量的國際性鋼琴賽事,獨特之處在於,來自世界各地的參賽者可在不同地方 ,使用雅馬哈自動演奏鋼琴Disklavier彈奏樂曲,同時利用Disklavier的精密技術及高分辨率的鋼琴數碼/數位接口,錄下彈奏片段。

黃家正說:”很好玩,因為那部鋼琴有很神奇的功能,它可以立即錄下你彈的曲目,就好像一部鋼琴,它自己在彈你自己彈過的音樂,之後我們去到世界各地錄完之後,鋼琴本身就會去到阿拉斯加,一個地方做一個所謂的甄選。”

鋼琴抵達比賽現場後會自動彈奏出之前參賽者彈奏的曲目,無需真人出現,現場只有裁判以鋼琴自動彈奏的曲目挑選入圍選手,黃家正是在入圍後,才獲邀到阿拉斯加現場參賽,而這項鋼琴自動演奏技術,已廣泛用於酒店和商業場地。

被譽為”香港音樂神童”的黃家正,從7歲開始學鋼琴,11歲時贏得”香港校際音樂節”鋼琴組大獎,之後還到到印第安納州大學Bloomington分校修讀音樂。

他說,學鋼琴如同生命長跑,除了勤奮努力,更重要是熱愛它。

黃家正說:”因為在生命裡面有很多事情不知道會在何時發生,有很多時候,可能會有失落的情況,有很多挫折、挫敗,但唯一就是你要很熱愛這個東西,你才會所謂跑到最後。”

台灣一個製作團隊曾花6年時間,將黃家正由兒童到少年的蛻變過程拍成紀錄片《音樂人生》,并橫掃了2009年第46届台灣金馬獎最佳紀錄片等3項大獎。

說到學琴經驗,他認為家長首先不應對小孩太嚴苛。

黃家正說:”家長有時都不要太逼小孩子,因為我覺得學習是一件很長的事情,我們慢慢去堅持,持之以恆更加重要,若跟你一年要去到一個很高程度相比。”

黃家正還說,小朋友除了學鋼琴,也要喜歡聽音樂,他將自己學音樂的七成時間都用來聽音樂。

黃家正說:”學音樂要將音樂變成你生命的一部分才會學得好,才會真正喜歡,而且明白它是怎麼一回事。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。