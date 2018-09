港婦疑墮網上情緣陷阱 被素未謀面網友騙逾億港元（視頻）

By

在香港,網上情緣騙案近年經常聽到,最新一宗損失金額更是歷來最高,一名66歲女子在交友網站結識一名自稱是海外工程師的男子,對方聲稱生意周轉困難,女事主過去4年匯款1.8億港元給他,最近與親友談起才懷疑受騙,報警求助。

警方在上月初接到報案,據了解懷疑被騙過億的報案人66歲,本身做地產生意,她的丈夫數年前過身。

事主4年前透過這個交友平台認識一名自稱是英國工程師,該名工程師多次指自己銀行戶口被凍結,生意不能周轉,要求女事主付錢幫他。

由2014年5月至今年7月期間,女事主透過銀行匯款超過200次給這名工程師,總數達到1.8億港元,款項是女事主個人資產,並無借貸,工程師收款戶口遍佈世界各地,有香港、中國內地、英國、日本、東南亞等。

兩人從未見面,一直是透過交友平台交往,到今年7月女事主與家人談及事件,家人懷疑她受騙,她於是報警求助。

警方將案件列作以欺騙手段取得財產處理,交由灣仔警區重案組跟進。

據了解由於部分收款帳戶是香港戶口,反詐騙協調中心亦協助追截,但由於事隔太久,暫時未追到任何款項。

根據警方數字,不計今次案件,今年1月至7月接獲網上情緣騙案有338宗,涉及金額近1.69億港元,無論宗數或損失金額,都較去年全年多。

