港婦疑墮網上情緣陷阱 被素未謀面網友騙逾億港元（視頻）

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在香港，網上情緣騙案近年經常聽到，最新一宗損失金額更是歷來最高，一名66歲女子在交友網站結識一名自稱是海外工程師的男子，對方聲稱生意周轉困難，女事主過去4年匯款1.8億港元給他，最近與親友談起才懷疑受騙，報警求助。

警方在上月初接到報案，據了解懷疑被騙過億的報案人66歲，本身做地產生意，她的丈夫數年前過身。

事主4年前透過這個交友平台認識一名自稱是英國工程師，該名工程師多次指自己銀行戶口被凍結，生意不能周轉，要求女事主付錢幫他。

由2014年5月至今年7月期間，女事主透過銀行匯款超過200次給這名工程師，總數達到1.8億港元，款項是女事主個人資產，並無借貸，工程師收款戶口遍佈世界各地，有香港、中國內地、英國、日本、東南亞等。

兩人從未見面，一直是透過交友平台交往，到今年7月女事主與家人談及事件，家人懷疑她受騙，她於是報警求助。

警方將案件列作以欺騙手段取得財產處理，交由灣仔警區重案組跟進。

據了解由於部分收款帳戶是香港戶口，反詐騙協調中心亦協助追截，但由於事隔太久，暫時未追到任何款項。

根據警方數字，不計今次案件，今年1月至7月接獲網上情緣騙案有338宗，涉及金額近1.69億港元，無論宗數或損失金額，都較去年全年多。

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