港府擬東涌東面填海 6年後建4萬住宅（視頻）

By

【i-CABLE】

香港政府計劃發展東涌東,並進行近年最大規模的填海工程,會向立法會申請撥款205億元,在東涌東面填海130公頃,預計6年後提供4萬個住宅單位,約六成屬公營房屋。

現時東涌市中心海傍對開正在興建人工島及連接路,中間海面即將填海,經過5年諮詢及規劃,當局耗資205億元。在東涌東面填海 130 公頃,面積比現時東涌市中心更大,亦是自2003年以來本港最大規模的填海工程。

當中121公頃會用作興建約 4 萬個住宅單位,公營資助房屋佔2萬5千多伙,私人單位佔1萬5千伙,合共容納近12萬人,另外有商業、政府、機構、社區設施及休憩用地。海工程目標在2023年底完工,同一年有首批人口搬入。有議員關注構思中的港鐵東涌東站通車比住宅入伙遲,難以應付交通需求。

發展局本月就填海計劃諮詢立法會發展事務委員會意見,下月向工務小組提交撥款申請,如果獲得通過,預計年中正式向財委會申請撥款。

較早前港珠澳大橋香港段填海工程有海堤移位,發展局發言人表示,跟大橋工程海堤採用碎石樁由泥土支撐不同,這次東涌東填海海堤將會採用較穩固、以水泥作支撐的,深層水泥拌合法,當局亦已在東涌東進行三次考察,對土質情況有一定掌握。

