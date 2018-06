香港屯門三屍案父母女兒斃命 警列謀殺自殺案（視頻）

By

香港新屯門中心發生三屍命案,死者是一對夫婦,以及他們23歲,患有長期濕疹的女兒,警方表示在現場檢獲一封遺書,提及受病患困擾,相信有人用刀把男女戶主殺害後自殺,警方列作謀殺及自殺案處理。

死者的屍體晚上由仵工移走,3名死者分別是60歲男戶主、56歲女戶主,及他們23歲剛剛大學畢業的幼女。現場是新屯門中心第四座一個單位,警方指單位有一家四口,包括3名死者,以及案發時身處內地任職社工的大女兒。

這家人原本約了親友聚會,不過之後取消,親友聯絡不上他們,星期一上門時發現大門上鎖,於是報警。

消防接報到場破門入屋後,分別在屋內的3間房找到3名死者的屍體。男死者左胸有兩個3厘米長的刺傷、女戶主被一張被捲著,左胸亦有3厘米的刺傷,左腳有兩處刀傷。

23歲女死者頭部包著膠袋,有一條一米長膠管連接著氦氣樽。

警方在廚房內找到一把有血跡,長30厘米的刀,相信有人用兇器將男女戶主殺害,之後自殺,正調查行兇動機。

警方表示,23歲幼女有長期濕疹,單位內沒有掙扎及搜掠痕跡,涉事家庭沒有家暴及精神病記錄,案件交由屯門重案組第二隊跟進。

