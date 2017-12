旺角唐樓謀殺案 女子涉殺害肢解12歲女兒

By

【i-CABLE】

香港旺角一個唐樓單位發生謀殺案,一名女子涉嫌殺害12歲女兒後,將屍體肢解。警方正調查疑兇犯案動機,以及驗屍確定死因。

姓曹疑兇37歲,被押上警車帶返旺角警署扣查。機動部隊警員到場協助,在附近街道搜證,翻開垃圾桶搜尋涉案證物,政府化驗所人員到場搜證。

現場是旺角廣東道萬福樓,事發單位有多間劏房,週日晚9時許,有住客報警指,其中一個劏房浴室去水位瘀塞,懷疑有血水流出。

警方接報到場時,涉事劏房的女住客不合作,警員要破門入屋。

警方表示,死者有香港身份證,女童於附近一間小學就讀,這個家庭沒有家暴記錄,疑兇本身亦有香港身份證,警方會了解她與丈夫背景,調查其犯案動機。

住在對面單位的鄰居表示,疑兇週日晚借用一個鄰居的手提電話,但是不願歸還。

重案組探員就在現場調查,同時檢查大廈信箱,法醫將會驗屍確定女童的死因,警員事後在案發單位帶走一批證物,包括兩張椅子及手提電話、一袋舊衫、洗衣液、一盒牛奶以及金屬條。

