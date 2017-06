By

【i-CABLE】

六四事件28週年,支聯會在香港維園舉行燭光晚會,大會宣佈有11萬人出席,警方指有18,000人。

參加的有不少是年輕人,有人表示,即使未能平反六四,但拒絕遺忘,已算是成效。

悼念六四的燭光,第28年鋪滿維園,傳統燭光交織大會,首次讓人從手機下載的電子蠟燭,照亮6個足球場。

燭光晚會結束後,社民連、大專政改關注組、香港眾志及人民力量等超過100人,由維園遊行往中聯辦,沿途佔用了一條行車線。

警方在銅鑼灣向遊行隊伍展示黃旗,警告遊行未經批准,要求遊行人士立即停止及返回行人路,否則可能檢控。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。