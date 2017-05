香港留學生俄勒岡州高處墮河後失蹤 兩天後尋回屍體

By

【i-CABLE】

一名25歲香港留學生在俄勒岡州遇溺死亡,香港入境處表示,會透過中國外交部駐港特派員公署及中國駐舊金山總領事館了解情況。

警方在事故地點附近一帶搜救,美國傳媒報道,25歲姓丘的死者於當地時間上週一下午,與朋友在東部一個著名景點Three Pools游泳,期間他由高處跳到河裡後失蹤。

兩天後,有划艇人士在附近發現一具遺體。警方證實死者來自香港,已經在美國留學7年。

根據他在Facebook貼出的生活照,他十分喜愛戶外活動,不時與朋友在外國攀山涉水,更加將人生比喻為海洋,形容有時平靜、有時起伏,但永遠都美麗。

香港入境處表示,已即時透過外交部駐港特派員公署,以及中國駐舊金山總領事館了解情況,提供可行協助。

據了解,入境處接觸該名留學生的家人時,發現其家人並沒有有效的旅行證件,已批出緊急旅行證件,方便他們前往當地辦事。

