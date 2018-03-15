沙田醉酒男搶警員佩槍 3警被子彈射中受傷（視頻）

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沙田發生開槍事件，警員處理一宗家事案件，遭一名醉酒男子涉嫌搶警槍，並開了3槍，3名警員受傷送院，其中一人手腳中兩槍，另外兩名警員分別遭流彈擦傷及手部受傷。警務處處長盧偉聰被問及為何會被搶槍，他指要調查。

29歲疑犯手腳擦傷，黑布蒙頭送往威爾斯醫院。疑犯和母親同住沙田廣林苑茂林閣19樓單位，警方封鎖現場調查。

凌晨5時許，疑犯與母親因為賣樓問題爭執，母親報警。

5名警員先後到場調查，兩名警員帶母親到升降機位置，疑犯看見有警察便情緒激動，衝出走廊。

3名警員將佢按於地上，並想鎖上手銬時，疑犯搶走警員槍袋入面配槍，開了3槍。被搶槍的警員右手、右腳中兩槍，其中一粒子彈穿過大腿，再打中身體，小腿和右手都受槍傷，另一名警員右腳被流彈擦傷。

警方事後在現場檢獲一粒彈頭，3粒彈殼與3粒未發射的子彈。疑犯其後被其他警員合力制服，其中一名沙展在疑犯手中搶回手槍，他事後亦要送院。

軍械法證科亦有到場搜證。住在單位樓上數層的住客指，該單位經常傳出爭吵聲。

警務處處長盧偉聰事後到醫院探望受傷警員，行動處處長鄧炳強亦有到場，盧偉聰探病後指，兩名警員清醒，並沒有生命危險。

疑犯9時許出院，警員將他押返沙田警署繼續扣留調查，被流彈擦傷的警員敷藥後亦已出院。

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