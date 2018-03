沙田醉酒男搶警員佩槍 3警被子彈射中受傷（視頻）

By

【i-CABLE】

沙田發生開槍事件,警員處理一宗家事案件,遭一名醉酒男子涉嫌搶警槍,並開了3槍,3名警員受傷送院,其中一人手腳中兩槍,另外兩名警員分別遭流彈擦傷及手部受傷。警務處處長盧偉聰被問及為何會被搶槍,他指要調查。

29歲疑犯手腳擦傷,黑布蒙頭送往威爾斯醫院。疑犯和母親同住沙田廣林苑茂林閣19樓單位,警方封鎖現場調查。

凌晨5時許,疑犯與母親因為賣樓問題爭執,母親報警。

5名警員先後到場調查,兩名警員帶母親到升降機位置,疑犯看見有警察便情緒激動,衝出走廊。

3名警員將佢按於地上,並想鎖上手銬時,疑犯搶走警員槍袋入面配槍,開了3槍。被搶槍的警員右手、右腳中兩槍,其中一粒子彈穿過大腿,再打中身體,小腿和右手都受槍傷,另一名警員右腳被流彈擦傷。

警方事後在現場檢獲一粒彈頭,3粒彈殼與3粒未發射的子彈。疑犯其後被其他警員合力制服,其中一名沙展在疑犯手中搶回手槍,他事後亦要送院。

軍械法證科亦有到場搜證。住在單位樓上數層的住客指,該單位經常傳出爭吵聲。

警務處處長盧偉聰事後到醫院探望受傷警員,行動處處長鄧炳強亦有到場,盧偉聰探病後指,兩名警員清醒,並沒有生命危險。

疑犯9時許出院,警員將他押返沙田警署繼續扣留調查,被流彈擦傷的警員敷藥後亦已出院。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。