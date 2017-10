By

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥宣讀任內首份《施政報告》,沒有提及港獨,林鄭月娥在發言時強調,每位香港人都有責任向任何衝擊國家主權的行為說「不」。

既是最長,又是最短,長,是指篇幅,長達 49,000多字,短,是指發言時間,只用了40分鐘說重點,她沒有提及港獨,但一開始就強調,一國兩制是對香港的最佳安排。

政治著墨不多,《基本法》二十三條立法和政改,都指出要營造有利的社會氣氛,是否意味未來五年,兩項都不推,只推民生項目?

早上發言縮短,下午2時13分的記者會預告了加長,到3時30分打算結束,結果她回答多兩條問題才離開。

