香港學生領袖及示威者改判監禁 林鄭堅稱無政治動機

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香港行政長官林鄭月娥回應，3名學生領袖及13名反對新界東北發展示威者被覆核刑期後改判監禁的案件，強調16人不是政治犯，香港律政司是基於法律決定覆核刑期，絕無政治動機。

林鄭月娥表明，她不認為16位改被判監的人士是政治犯。

林鄭月娥說：”兩宗覆核的事件，涉及的也是一些違法的行為，所以有些說法指今次的當事人是被政治迫害，或是所謂政治犯，我認為這個說法是完全不正確的，所以必須要作出澄清。”

她又指不應該把矛頭指向法官。

林鄭月娥說：”對於法庭或整個司法機關，或上訴法庭的法官作出無理的攻擊，我也是表示極度遺憾，我認為他們傷害了的不只是個別法官，亦是影響了香港的司法獨立，及我們最珍而重之的法治精神，任何對於法庭，認為其今次裁決是受法治（政治）的干擾，這些也是不負責任的言論。”

對於有報道指是律政司司長袁國強力排下屬眾議，一力決定覆核刑期，林鄭月娥表示，即使是由袁國強決定，他也是基於檢控守則，絕無政治考慮。

林鄭月娥說：”我明白經過了這幾年，大家對於政府少了一份信任，但是律政司的工作，對香港是非常重要，任何機構內去決定做一件事，也會有一個討論，討論過程也會有不同意見，如果是基於法律的依據，手上的證據、一向有的守則，不是偏私的做法，我認為不應該隨意批評，如果你們再是這樣批評律政司司長，這是非常不公道。”

她表示，律政司的檢控工作自己從來不參與討論，政府內部的討論過程不可公開交代，否則會影響良好管治。

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