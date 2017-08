香港學生領袖及示威者改判監禁 林鄭堅稱無政治動機

By

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥回應,3名學生領袖及13名反對新界東北發展示威者被覆核刑期後改判監禁的案件,強調16人不是政治犯,香港律政司是基於法律決定覆核刑期,絕無政治動機。

林鄭月娥表明,她不認為16位改被判監的人士是政治犯。

林鄭月娥說:”兩宗覆核的事件,涉及的也是一些違法的行為,所以有些說法指今次的當事人是被政治迫害,或是所謂政治犯,我認為這個說法是完全不正確的,所以必須要作出澄清。”

她又指不應該把矛頭指向法官。

林鄭月娥說:”對於法庭或整個司法機關,或上訴法庭的法官作出無理的攻擊,我也是表示極度遺憾,我認為他們傷害了的不只是個別法官,亦是影響了香港的司法獨立,及我們最珍而重之的法治精神,任何對於法庭,認為其今次裁決是受法治(政治)的干擾,這些也是不負責任的言論。”

對於有報道指是律政司司長袁國強力排下屬眾議,一力決定覆核刑期,林鄭月娥表示,即使是由袁國強決定,他也是基於檢控守則,絕無政治考慮。

林鄭月娥說:”我明白經過了這幾年,大家對於政府少了一份信任,但是律政司的工作,對香港是非常重要,任何機構內去決定做一件事,也會有一個討論,討論過程也會有不同意見,如果是基於法律的依據,手上的證據、一向有的守則,不是偏私的做法,我認為不應該隨意批評,如果你們再是這樣批評律政司司長,這是非常不公道。”

她表示,律政司的檢控工作自己從來不參與討論,政府內部的討論過程不可公開交代,否則會影響良好管治。

