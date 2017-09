By

【i-CABLE】

正在倫敦訪問的香港行政長官林鄭月娥,對於英國有政治人物質疑香港法官的獨立性,感到極度困擾,認為毫無理據,對本港司法制度不公道,亦不尊重法官。

林鄭月娥在倫敦貿發局舉行的周年晚宴致辭,她說上任以來,很多人都恭喜她開局順利,但這3個月其實並不平靜。她說香港回歸20年,成功落實「一國兩制」,法治和司法獨立,是香港賴以成功的基石,受到《基本法》保障不會動搖。

在訪英期間,林鄭月娥與英國財政大臣夏文達會面,兩人又見證香港和英國簽署「金融科技橋樑」協議,鼓勵兩地金融科技企業合作。

