香港律政司司長換人 鄭若驊接替袁國強

香港律政司司長換人,國務院根據行政長官林鄭月娥的提名和建議,免去袁國強職務,任命資深大律師鄭若驊週六起擔任律政司司長。

兩人和林鄭月娥會見傳媒,袁國強是以私人理由請辭,他指任內是按照法律作出每個決定。接任的鄭若驊就表明,維護香港法治是她的主要使命,她希望社會客觀理性地分析人大按中國憲法制定的《基本法》。

接掌律政司司長一職,鄭若驊稱這個崗位不只是特首及整個政府的首席法律顧問。她接著表明一國兩制,是對香港最適合及最有利安排,但落實時的確遇到新的法律挑戰。

59歲的鄭若驊是執業資深大律師,同時擁有工程師及特許仲裁員資格,有豐富的國際仲裁經驗,是首位獲選為特許仲裁員學會主席的亞洲女性。

她曾任交通諮詢委員會主席,臨時最低工資委員會主席等公職,2004年曾經代表政府,在中環填海司法覆核案打贏官司,但較少處理刑事案。

她會如何處理上任留低的多宗佔中案件?特首林鄭月娥代她回答,指她未上任、不適合評論,亦沒證實去年組班時,是否已經邀請過鄭若驊做這職位。

53歲的袁國強曾是兩屆大律師公會主席,出任律政司司長5年多以來,由上任到處理一些敏感議題,甚至檢控決定,都曾經引起社會爭議。

釋法一役,法律界發起黑衣遊行,律師們都走上街頭。而袁國強任內還有一次白皮書遊行,抗議一國兩制白皮書,8位大律師公會前主席都有出席。

同樣曾任大律師公會主席的袁國強,2003年獲委任做資深大律師,主要處理民事及商業官司。

出身基層的袁國強於黃大仙屋邨長大,就讀伊利沙伯中學。他曾在訪問中提過,大學本來想修讀歷史或建築,但最後考慮到 “財政較穩妥”而選擇了港大法律系。同班同學中,有佔中發起人戴耀廷。

5年來對他來說還有另一項挑戰,就是健康,他曾多次因為腸部不適入院。

7月過渡新政府時,外界一直盛傳他只會短暫留任,以處理一地兩檢的法律問題。而人大常委在12月底通過一地兩檢合作安排,但就沒有使用袁國強曾經提過的基本法二十條。

