曾蔭權被控收受利益案 陪審團沒有效裁決解散

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香港前行政長官曾蔭權被控一項行政長官接受利益罪，陪審團退庭14小時，未能達成大比數有效裁決，法官宣布解散陪審團，下星期一再開庭處理後續問題。

曾蔭權離開法庭時，多謝市民關懷，指這5年來家人受到磨折，感到心力交瘁，曾蔭權下午5時許，由太太、兩名兒子、弟妹陪同下，步出高等法院，他面對一項行政長官接受利益罪，陪審團經過14小時商討，未能達成有效裁決。

在陪審團離席的時候，曾蔭權看向他們，表情冷靜，他指完這幾句話後，沒有回應任何提問，由家人和保安護送離開 ，但在場記者太多，他一度要保護兩名兒子先上車。

弟弟曾蔭培連日來都有到庭支持，陪審團早上11時許已經提出，經過多番商討，仍然未能達成大比數裁決，要求法官指示，法官陳慶偉當時指時間尚早，建議他們再退庭商議。

到下午約4時半，退庭商議近14小時，陪審團再要求開庭尋求指示，表示因各人堅持己見，討論沒有結果，法官到下午5時許表示，知道他們沒有裁決，正式宣布解散陪審團，又稱今次是艱鉅任務，有重大責任，感謝他們執行任務。

法官指，稍後會以書面解釋解散陪審團的理由，星期一會再開庭處理後續事宜。

經歷兩次聆訊，陪審團未能達成裁決，案件會如何發展？有法律學者認為在普通法原則下，除非有特殊情況，否則基於公平理由都不會再重審，被告會判無罪。

曾蔭權被控一項行政長官接受利益罪，控罪指他於2010年1月1日至2012年6月30日，沒有合理辯解，接受深圳東海花園住宅的裝修工程，作為誘因或報酬，令他憑行政長官或行政會議主席身分，作出或不作出一些作為，傾向優待雄濤廣播有限公司。

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