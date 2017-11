曾蔭權被控收受利益案 陪審團沒有效裁決解散

【i-CABLE】

香港前行政長官曾蔭權被控一項行政長官接受利益罪,陪審團退庭14小時,未能達成大比數有效裁決,法官宣布解散陪審團,下星期一再開庭處理後續問題。

曾蔭權離開法庭時,多謝市民關懷,指這5年來家人受到磨折,感到心力交瘁,曾蔭權下午5時許,由太太、兩名兒子、弟妹陪同下,步出高等法院,他面對一項行政長官接受利益罪,陪審團經過14小時商討,未能達成有效裁決。

在陪審團離席的時候,曾蔭權看向他們,表情冷靜,他指完這幾句話後,沒有回應任何提問,由家人和保安護送離開 ,但在場記者太多,他一度要保護兩名兒子先上車。

弟弟曾蔭培連日來都有到庭支持,陪審團早上11時許已經提出,經過多番商討,仍然未能達成大比數裁決,要求法官指示,法官陳慶偉當時指時間尚早,建議他們再退庭商議。

到下午約4時半,退庭商議近14小時,陪審團再要求開庭尋求指示,表示因各人堅持己見,討論沒有結果,法官到下午5時許表示,知道他們沒有裁決,正式宣布解散陪審團,又稱今次是艱鉅任務,有重大責任,感謝他們執行任務。

法官指,稍後會以書面解釋解散陪審團的理由,星期一會再開庭處理後續事宜。

經歷兩次聆訊,陪審團未能達成裁決,案件會如何發展?有法律學者認為在普通法原則下,除非有特殊情況,否則基於公平理由都不會再重審,被告會判無罪。

曾蔭權被控一項行政長官接受利益罪,控罪指他於2010年1月1日至2012年6月30日,沒有合理辯解,接受深圳東海花園住宅的裝修工程,作為誘因或報酬,令他憑行政長官或行政會議主席身分,作出或不作出一些作為,傾向優待雄濤廣播有限公司。

