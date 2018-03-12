香港立法會補選 民主派失分組點票否決權（視頻）

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香港立法會補選全部結果已公布，直選3席、民主派只贏回兩席，未能重奪分組點票。

根據議事規則，議員議案須要在地區直選及功能組別，兩組都有過半數支持，才能通過。

在5名直選議員被撤銷資格後，民主派的直選議席由19個跌至14個，少過建制派的16個，失去分組點票否決權造就建制派成功修訂議事規則。

今次民主派奪回兩席，建制派拿下一席，令民主派及建制派比例變成16比17，民主派仍未能重得分組點票否決權，但稍後還會有兩個席位要補選。

三個地區補選，民主派的區諾軒及范國威分別在港島及新界東勝出。不過在爭持最激烈的九龍西，民建聯鄭泳舜就以2,400票之差，擊敗姚松炎。

民主派會議召集人莫乃光指，對九西落選有負選民期望政歉，呼籲支持者繼續團結。

姚松炎在多個公屋選區都大比數敗於鄭泳舜，其中啟晴邨加上德朗邨已經輸逾1,700票，有學者分析姚松炎偏重網上動員，忽略傳統的街站、洗樓，可能流失基層選票。

姚松炎是如何敗給鄭泳舜的呢？比對各票站的得票率，姚松炎在5個票站慘敗，包括啟德的兩條新屋邨，德朗邨及啟晴邨，輸30個百分點，合共輸1,700票，5個站、已經令鄭泳舜勝3,700票。

在啟晴邨，發現投票予姚松炎的是少數。姚松炎承認比較少到兩條新屋邨，但問題是否只出在此？回顧前年立法會選舉，非建制派取得16萬票，今次流失55,000票。

反觀鄭泳舜，不只完全承接蔣麗芸及梁美芬的票，更在低投票率下，反多獲得四千票。再看民主派的地區樁腳，民主黨5名區議員，只得涂謹申及袁海文的票全過給姚松炎。

而民協7個區議員的選區，有兩個、姚松炎的得票輸予鄭泳舜，連馮檢基的根據地麗閣都讓鄭泳舜贏84票。地區樁腳「失靈」，與初選的 PLAN B 爭拗是否有關？

中大學者蔡子強指，基層選民重視政績，但姚松炎空降九龍西，正正忽視這點。姚松炎競選的「軍師」、連日在區內「踩單車」拉票的朱凱廸，則沒有回應策略是否出錯。

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