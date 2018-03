香港立法會補選 民主派失分組點票否決權（視頻）

【i-CABLE】

香港立法會補選全部結果已公布,直選3席、民主派只贏回兩席,未能重奪分組點票。

根據議事規則,議員議案須要在地區直選及功能組別,兩組都有過半數支持,才能通過。

在5名直選議員被撤銷資格後,民主派的直選議席由19個跌至14個,少過建制派的16個,失去分組點票否決權造就建制派成功修訂議事規則。

今次民主派奪回兩席,建制派拿下一席,令民主派及建制派比例變成16比17,民主派仍未能重得分組點票否決權,但稍後還會有兩個席位要補選。

三個地區補選,民主派的區諾軒及范國威分別在港島及新界東勝出。不過在爭持最激烈的九龍西,民建聯鄭泳舜就以2,400票之差,擊敗姚松炎。

民主派會議召集人莫乃光指,對九西落選有負選民期望政歉,呼籲支持者繼續團結。

姚松炎在多個公屋選區都大比數敗於鄭泳舜,其中啟晴邨加上德朗邨已經輸逾1,700票,有學者分析姚松炎偏重網上動員,忽略傳統的街站、洗樓,可能流失基層選票。

姚松炎是如何敗給鄭泳舜的呢?比對各票站的得票率,姚松炎在5個票站慘敗,包括啟德的兩條新屋邨,德朗邨及啟晴邨,輸30個百分點,合共輸1,700票,5個站、已經令鄭泳舜勝3,700票。

在啟晴邨,發現投票予姚松炎的是少數。姚松炎承認比較少到兩條新屋邨,但問題是否只出在此?回顧前年立法會選舉,非建制派取得16萬票,今次流失55,000票。

反觀鄭泳舜,不只完全承接蔣麗芸及梁美芬的票,更在低投票率下,反多獲得四千票。再看民主派的地區樁腳,民主黨5名區議員,只得涂謹申及袁海文的票全過給姚松炎。

而民協7個區議員的選區,有兩個、姚松炎的得票輸予鄭泳舜,連馮檢基的根據地麗閣都讓鄭泳舜贏84票。地區樁腳「失靈」,與初選的 PLAN B 爭拗是否有關?

中大學者蔡子強指,基層選民重視政績,但姚松炎空降九龍西,正正忽視這點。姚松炎競選的「軍師」、連日在區內「踩單車」拉票的朱凱廸,則沒有回應策略是否出錯。

