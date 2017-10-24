香港學生領袖黃之鋒羅冠聰獲准保釋等候上訴（視頻）

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香港學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康在佔領行動前衝擊政府總部，上訴庭改判監禁，3人申請上訴，黃之鋒及羅冠聰申請保釋，獲終審法院批准，周永康希望盡快完成服刑，沒有申請保釋，終院排期下月7日處理3人的上訴許可申請。

服刑兩個多月的羅冠聰由懲教署職員押送下囚車，在獄中渡過21歲生日的黃之鋒，坐同一輛囚車到法院。

開庭15分鐘，批准保釋，羅冠聰先步出法院，指保釋期間，會在一地兩檢、議事規則等政治議題上，繼續與戰友並肩作戰，亦提到獄中生活。

黃之鋒下午由羅冠聰陪同離開法院，指有再次入獄的準備。兩人獲終院首席法官馬道立批准，各以現金同人事擔保5萬港元保釋，交出旅遊證件，及每星期到警署報到。

周永康考慮到升學問題，想盡快完成服刑，所以沒有申請保釋，不過他與羅冠聰、黃之鋒一樣，已經就刑期提出上訴，終審法院會在下月7日處理他們的上訴許可申請。

3人在佔領行動前，因衝擊俗稱公民廣場的政總東翼前地，非法集結等罪成，原審被判緩刑或社會服務令，律政司覆核刑期，上訴庭改判監禁6至8個月。