香港學生領袖黃之鋒羅冠聰獲准保釋等候上訴（視頻）

香港學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康在佔領行動前衝擊政府總部,上訴庭改判監禁,3人申請上訴,黃之鋒及羅冠聰申請保釋,獲終審法院批准,周永康希望盡快完成服刑,沒有申請保釋,終院排期下月7日處理3人的上訴許可申請。 服刑兩個多月的羅冠聰由懲教署職員押送下囚車,在獄中渡過21歲生日的黃之鋒,坐同一輛囚車到法院。 開庭15分鐘,批准保釋,羅冠聰先步出法院,指保釋期間,會在一地兩檢、議事規則等政治議題上,繼續與戰友並肩作戰,亦提到獄中生活。 黃之鋒下午由羅冠聰陪同離開法院,指有再次入獄的準備。兩人獲終院首席法官馬道立批准,各以現金同人事擔保5萬港元保釋,交出旅遊證件,及每星期到警署報到。 周永康考慮到升學問題,想盡快完成服刑,所以沒有申請保釋,不過他與羅冠聰、黃之鋒一樣,已經就刑期提出上訴,終審法院會在下月7日處理他們的上訴許可申請。 3人在佔領行動前,因衝擊俗稱公民廣場的政總東翼前地,非法集結等罪成,原審被判緩刑或社會服務令,律政司覆核刑期,上訴庭改判監禁6至8個月。

