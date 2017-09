香港海關檢獲200盒懷疑冒牌月餅 售價比正貨還貴（視頻）

By

【i-CABLE】

香港海關打擊售賣與中秋節有關的侵權物品,檢獲200多盒懷疑冒牌月餅,該批月餅包裝跟一間酒店的出品非常相似,另外檢獲200多件懷疑侵權燈籠,共拘捕15人。

懷疑冒牌月餅的包裝,仿照香港一間酒店的出品,驟眼看非常相似,但標籤缺少了一些分隔位,字體及圖案亦有不同。

海關指上水有藥妝店將假貨混入真貨出售,假貨還比真貨貴30元,亦有人在網上社交平台售賣這款假月餅,在深水埗一個賣食物的店舖倉庫取貨,再到地鐵站交收。

海關將懷疑冒牌月餅交給政府化驗所檢查,並沒有超出重金屬含量規定。

至於懷疑侵權的燈籠,包括不同款式的卡通人物,懷疑侵權的燈籠電線外露,在多間零售店舖出售,售價比真貨便宜40至60元。海關是在多宗案件一共拘捕15人,包括零售店舖的負責人。

海關指正在調查這批月餅及燈籠的來源地,會繼續在市面加強巡查,又提醒市民要光顧信譽良好的店舖。

