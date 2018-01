雙學三子衝擊政總刑期覆核案押後宣判（視頻）

By

【i-CABLE】

雙學三子衝擊政總刑期覆核案終極審訊,終審法院首席法官馬道立提到考慮犯案動機時,公民抗命是重要,但動機有多好都不可過火,律政司一方最後提到,若果終院認為上訴庭判錯,可以考慮改判其他刑期或即時釋放,終院決定押後宣判。

黃之鋒、羅冠聰和周永康終極審訊後,一起步出法院。黃之峰指心情有點複雜,因為星期三還要面對佔旺藐視法庭案判刑。

3人因為2014年佔中前夕衝擊政總裁定罪成,原本判社會服務令或緩刑,律政司不滿刑期太輕提出覆核,上訴庭改判3人監禁6至8個月。

3位辯護律師庭上提到,覆核及上訴是不同的程序。代表黃之鋒的戴啟思指,控方不滿原審裁決,可以上訴,但沒有這樣做,上訴庭覆核刑期應該依賴原審文件,不應自己裁定案情。

首席法官馬道立不同意,指是否原審文件不足以講述整件事,法庭都不能參考其他文件。代表羅冠聰的彭耀鴻認同上訴庭可訂出判刑指引,但只應用於未來案件,又形容三人改判監禁是刑期大躍進,引起寒蟬效應。

周永康代表律師蔡維邦就提到,公民抗命是有力求情理由。馬道立指考慮動機時,公民抗命是重要,但即使動機有多好都不可過火。

代表律政司的刑事檢控專員梁卓然提到,考慮動機時,公民抗命一直是元素之一,黃之鋒判刑時不足21歲,上訴庭沒有按條例索取報告,他指條例是指導性,非法定指引。

馬道立指條例精神是要法庭判刑時,竭盡所能避免年輕被告監禁,又指今次要處理原則問題,指上訴庭在判詞都提到,涉案活動本身是和平集會,後來演變成非法活動,根據案例經常會判社會服務令,那可否說原審法官張天雁判刑原則上犯錯?可說以往太容易判社會服務令,但是否可說她超越判刑規範?

梁卓然最後指,若終院認為上訴庭判錯,可以考慮改判其他刑期或即時釋放,提到三3人分別服刑六十九69及83日,若行為良好,扣減刑期後,已完成約一半刑期。

5位法官聽取控辯雙方陳詞後,決定押後案件,擇日頒下判詞,黃之鋒、羅冠聰及周永康獲准以原有條件繼續保釋。

