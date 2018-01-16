雙學三子衝擊政總刑期覆核案押後宣判（視頻）

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雙學三子衝擊政總刑期覆核案終極審訊，終審法院首席法官馬道立提到考慮犯案動機時，公民抗命是重要，但動機有多好都不可過火，律政司一方最後提到，若果終院認為上訴庭判錯，可以考慮改判其他刑期或即時釋放，終院決定押後宣判。

黃之鋒、羅冠聰和周永康終極審訊後，一起步出法院。黃之峰指心情有點複雜，因為星期三還要面對佔旺藐視法庭案判刑。

3人因為2014年佔中前夕衝擊政總裁定罪成，原本判社會服務令或緩刑，律政司不滿刑期太輕提出覆核，上訴庭改判3人監禁6至8個月。

3位辯護律師庭上提到，覆核及上訴是不同的程序。代表黃之鋒的戴啟思指，控方不滿原審裁決，可以上訴，但沒有這樣做，上訴庭覆核刑期應該依賴原審文件，不應自己裁定案情。

首席法官馬道立不同意，指是否原審文件不足以講述整件事，法庭都不能參考其他文件。代表羅冠聰的彭耀鴻認同上訴庭可訂出判刑指引，但只應用於未來案件，又形容三人改判監禁是刑期大躍進，引起寒蟬效應。

周永康代表律師蔡維邦就提到，公民抗命是有力求情理由。馬道立指考慮動機時，公民抗命是重要，但即使動機有多好都不可過火。

代表律政司的刑事檢控專員梁卓然提到，考慮動機時，公民抗命一直是元素之一，黃之鋒判刑時不足21歲，上訴庭沒有按條例索取報告，他指條例是指導性，非法定指引。

馬道立指條例精神是要法庭判刑時，竭盡所能避免年輕被告監禁，又指今次要處理原則問題，指上訴庭在判詞都提到，涉案活動本身是和平集會，後來演變成非法活動，根據案例經常會判社會服務令，那可否說原審法官張天雁判刑原則上犯錯？可說以往太容易判社會服務令，但是否可說她超越判刑規範？

梁卓然最後指，若終院認為上訴庭判錯，可以考慮改判其他刑期或即時釋放，提到三3人分別服刑六十九69及83日，若行為良好，扣減刑期後，已完成約一半刑期。

5位法官聽取控辯雙方陳詞後，決定押後案件，擇日頒下判詞，黃之鋒、羅冠聰及周永康獲准以原有條件繼續保釋。

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