香港學生領袖刑期覆核案 終院批准上訴申請

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香港3名學生領袖，黃之鋒、羅冠聰和周永康衝擊政總的案件，終審法院批准3人就刑期覆核上訴到終院，同時批准周永康保釋，服刑80多天的的周永康獲准保釋。

第一時間感激一直支持他的爸爸、媽媽，相隔兩個多月，3位戰友再次在法院外聚首，不同的是轉到終審法院，周永康指除了家人、朋友，還要多謝一個人，就是袁國強司長，周永康表示，今次申請保釋，是因為審訊很有信心，同排期快了，父母亦支持他的決定，上訴許可申請由終審法院首席法官馬道立、常任法官鄧國楨和李義處理。

馬道立指看完3份陳詞，綜合4點認為值得討論，包括上訴庭有沒有權更改，加減原審的事實裁斷？可作什麼程度的修改？判刑應該怎樣考慮他們犯案的動機，尤其當被告聲稱是「公民抗命」，或涉及憲法權利。

上訴庭今次覆核刑期時，訂立了新的判刑指引，上訴一方認為新指引只適用於以後的案件，不應該應用在他們身上，因為3人犯案時，根本未有新指引，終院認為可以討論。

黃之鋒犯案時不足18歲，判刑時亦未滿21歲，上訴庭判刑時應否考慮他是青少年這個因素，終院同樣覺得值得討論。

馬道立認同案件符合兩個條件，包括有重大而廣泛重要的法律論點及顯示嚴重不公，批出3人就刑期覆核上訴到終院。案件排期明年1月16日開審，預計審一日，各方律師要在年底前，向終審法院提交書面陳詞。

3人在佔領行動發生前，衝擊政府總部東翼前地，非法集會等罪名成立，原審被判社會服務令或緩刑，律政司不滿刑期太輕提出覆核，上訴庭改判監禁6至8個月。