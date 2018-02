【i-CABLE】

路透社日前報道,中國和梵蒂岡已經就任命內地主教達成框架協議,天主教香港教區榮休主教陳日君形容協議是”投降”和”邪惡”,他說如果教宗最終決定接受,他會”退出江湖”。

一位退休主教公然與教廷唱反調,更公開與教宗方濟各的私下對話,稱教宗不知道內地教會情況。

陳日君稱據他所知,中梵就任命內地主教已談好協議,尚未簽署,會分三步,即是民主選舉、內地主教團提名,再交予教宗作最終決定。

但他認為內地選舉是假的,主教團亦由政府操控,教宗難以把關。

由早上到網台,到下午做訪問,陳日君說仍抱一絲希望教宗不會簽協議。

