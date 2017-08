香港前天主教教區主教陳日君樞機談香港政權（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

香港前天主教教區主教陳日君樞機上星期來到灣區,他有什麼特別工作呢?

今年已經85歲的陳日君樞機表示,去年病了一場,令肺功能變差,亦感覺自己身體大不如前,步行太久或者演說太久,身體都感到不適,而他今年亦辭去在神學院的教職,希望全面退休。

他這次的行程包括美國及加拿大,舊金山是第一站,目的在於與各地的宗教界朋友會面。

陳日君說:”已經來過三、四次,會兜一個大圈,美加有很多天主教團體,我已經有很多老朋友,我現在年紀大了,我怕以後都不方便周圍去,今次再來兜個大圈,見見老朋友,講聲再見。”

陳日君上星期四到達舊金山,週末主持過多場彌撒,他表示知道美加有很多華僑都很關心中國及香港的民主運動,適逢多名香港前學運領袖被改判入獄,因此陳日君亦就香港民主前途舉行多場的演講。

陳日君說:”我覺得現在的香港政權很邪惡,完全學中國內地,一國兩制可以說幾乎是沒有了,很痛心,當然我很大膽,我都曾經出來批評過班青年,他們都知道,我覺得他們都不太有智慧,做了一些錯誤的事,肯定是欣賞他們的熱情,他們的勇敢,他們的理想,現在政府這樣對他們,我們整個香港都很憤怒。”

陳日君指,在雨傘運動中,他見到連爭取民主的人都四分五裂 ,但因為今次上訴庭對學生領袖的判刑,香港社會又再次團結起來。

陳日君表示,自己的力量很微小,亦相信在有生之年都不會在香港見到真正的民主,但他仍然會參加示威,聲援這班在囚人士。

陳日君說:”不一定可以見到即時的效果,但我們要堅持下去,不要放棄,有人覺得一直做同樣的事沒有意義,我說有意義,繼續做下去,我們是反對暴力,一定要讓政府知道我們不會投降。”

陳日君亦指,當年他有份發起香港的”佔中”運動,他知道是一個犯法的行為,早已預計會像一班青年一樣被人問責,而且一直都有入獄的準備。

陳日君說:”我就不怕,我85歲,還想要怎樣,我沒有什麼可以得到,亦沒有什麼可以失去,我完全不怕(捉你去坐監?)我怕他不捉我。”

結束舊金山的行程後,陳日君會先後去到洛杉磯、加拿大及東岸的大城市,去見宗教界的朋友,為期大約個半月。

