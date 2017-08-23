香港前天主教教區主教陳日君樞機談香港政權（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

香港前天主教教區主教陳日君樞機上星期來到灣區，他有什麼特別工作呢？

今年已經85歲的陳日君樞機表示，去年病了一場，令肺功能變差，亦感覺自己身體大不如前，步行太久或者演說太久，身體都感到不適，而他今年亦辭去在神學院的教職，希望全面退休。

他這次的行程包括美國及加拿大，舊金山是第一站，目的在於與各地的宗教界朋友會面。

陳日君說：”已經來過三、四次，會兜一個大圈，美加有很多天主教團體，我已經有很多老朋友，我現在年紀大了，我怕以後都不方便周圍去，今次再來兜個大圈，見見老朋友，講聲再見。”

陳日君上星期四到達舊金山，週末主持過多場彌撒，他表示知道美加有很多華僑都很關心中國及香港的民主運動，適逢多名香港前學運領袖被改判入獄，因此陳日君亦就香港民主前途舉行多場的演講。

陳日君說：”我覺得現在的香港政權很邪惡，完全學中國內地，一國兩制可以說幾乎是沒有了，很痛心，當然我很大膽，我都曾經出來批評過班青年，他們都知道，我覺得他們都不太有智慧，做了一些錯誤的事，肯定是欣賞他們的熱情，他們的勇敢，他們的理想，現在政府這樣對他們，我們整個香港都很憤怒。”

陳日君指，在雨傘運動中，他見到連爭取民主的人都四分五裂 ，但因為今次上訴庭對學生領袖的判刑，香港社會又再次團結起來。

陳日君表示，自己的力量很微小，亦相信在有生之年都不會在香港見到真正的民主，但他仍然會參加示威，聲援這班在囚人士。

陳日君說：”不一定可以見到即時的效果，但我們要堅持下去，不要放棄，有人覺得一直做同樣的事沒有意義，我說有意義，繼續做下去，我們是反對暴力，一定要讓政府知道我們不會投降。”

陳日君亦指，當年他有份發起香港的”佔中”運動，他知道是一個犯法的行為，早已預計會像一班青年一樣被人問責，而且一直都有入獄的準備。

陳日君說：”我就不怕，我85歲，還想要怎樣，我沒有什麼可以得到，亦沒有什麼可以失去，我完全不怕（捉你去坐監？）我怕他不捉我。”

結束舊金山的行程後，陳日君會先後去到洛杉磯、加拿大及東岸的大城市，去見宗教界的朋友，為期大約個半月。

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